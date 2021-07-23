Югра – в числе регионов-лидеров по темпам реализации «мусорной реформы»

  • Русский
Югра – в числе регионов-лидеров по темпам реализации «мусорной реформы»

Ханты-Мансийский автономный округ вошел в число 13 субъектов федерации, где успешно реализуется «мусорная реформа». Об этом доложила вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко президенту России Владимиру Путину на заседании по стратегическому развитию и нацпроектам.

По ее словам, в блоке «Обращение с отходами» есть пять параметров успеха. Это снижение отходообразования и объемов захоронения, переход на раздельный сбор мусора, внедрение механизма «загрязнитель платит», создание мощностей по обработке и утилизации, вторая «жизнь» отходов через инструменты экономики замкнутого цикла.

Отметим, что для развития мощностей по обработке и утилизации ТКО в Югре реализуют инвестиционные проекты по созданию 5 комплексных межмуниципальных полигонов за счет привлеченных инвестиционных средств путем заключения концессионного соглашения. Пилотные проекты действуют сейчас. В Югорске – с 1 апреля 2020 года, в Нижневартовске – с 1 января, в Урае – с 15 января.

В их составе предусмотрены мусоросортировочные комплексы, позволяющие отсортировать из ТКО полезные фракции, а также перспективные площадки, на которых планируется разместить мощности по утилизации ТКО.

admhmao.ru

Пт, 23/07/2021 - 14:59

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Обратная связь

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.