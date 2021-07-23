Югра – в числе регионов-лидеров по темпам реализации «мусорной реформы»

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Ханты-Мансийский автономный округ вошел в число 13 субъектов федерации, где успешно реализуется «мусорная реформа». Об этом доложила вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко президенту России Владимиру Путину на заседании по стратегическому развитию и нацпроектам.
По ее словам, в блоке «Обращение с отходами» есть пять параметров успеха. Это снижение отходообразования и объемов захоронения, переход на раздельный сбор мусора, внедрение механизма «загрязнитель платит», создание мощностей по обработке и утилизации, вторая «жизнь» отходов через инструменты экономики замкнутого цикла.
Отметим, что для развития мощностей по обработке и утилизации ТКО в Югре реализуют инвестиционные проекты по созданию 5 комплексных межмуниципальных полигонов за счет привлеченных инвестиционных средств путем заключения концессионного соглашения. Пилотные проекты действуют сейчас. В Югорске – с 1 апреля 2020 года, в Нижневартовске – с 1 января, в Урае – с 15 января.
В их составе предусмотрены мусоросортировочные комплексы, позволяющие отсортировать из ТКО полезные фракции, а также перспективные площадки, на которых планируется разместить мощности по утилизации ТКО.
admhmao.ru