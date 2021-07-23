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Онлайн-фотовыставка «Особо охраняемые природные территории Югры» гостеприимно распахивает двери в волшебный мир природы земли Югорской. Фотовыставка направлена на формирование у посетителей чувства бережного отношения к окружающей среде, воспитания и укрепление патриотических чувств и гордости за наш Югорский край.
Здесь можно познакомиться с уникальными снимками флоры и фауны, сделанными на заповедных территориях. На фотовыставке представлены фотографии всех времен года, основных видов животных – медведя,лося, лисы, лягушки, и многих других. Кроме этого на фотографиях представлены распространённые виды растений, основные типы ландшафтов и растительных ассоциаций – лесов, болот и пойм рек.
Снимки животных в природе и в непосредственной близости к человеку показывают, насколько тесно связана среда обитания человека с естественными природными участками. И неважно, могучий это лес или нежный полевой цветок, а может это полноводная река, богатая обитателями или совсем маленький ручеек, поля, богатые красивыми цветами и ягодами или небольшой луг с пестроцветьем разнотравья.
Это всё богатства заповедной природы Югры, которые открываются только для тех, кто приходит в этот храм другом. Полагаем, фотовыставка будет полезна и познавательно-интересна всем – и взрослым, и детям. Каждый посетивший фотовыставку может по-новому посмотреть на все «природы чудные мгновенья», где как сказал автор стихов Андрей Тарханов:
«Каждый миг в Природе – удивление, каждый жест её неповторим».
сылка на онлайн-фотовыставку https://youtu.be/jSxX47VqH-0
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