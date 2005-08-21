Состоялось 141-е заседание Избирательной комиссии Югры

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24 июля состоялось очередное заседание Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
О регистрации списка кандидатов в депутаты Думы ХМАО – Югры
Избирательная комиссия Югры зарегистрировала единый список кандидатов в депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва, выдвинутый Ханты-Мансийским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, в количестве 50 человек. Уполномоченному представителю регионального отделения партии переданы удостоверения зарегистрированных кандидатов.
Об открытии избирательных счетов
Избирательной комиссией Югры принято решение о разрешении открытия специального избирательного счета кандидату в депутаты Государственной Думы ФС РФ восьмого созыва по Нижневартовскому одномандатному избирательному округу № 223 Логачеву Максиму Юрьевичу, выдвинутому Политической партией «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
Об уполномоченных представителях
Комиссия зарегистрировала уполномоченных представителей по финансовым вопросам при проведении выборов депутатов Государственной Думы восьмого созыва:
- кандидата в депутаты Государственной Думы по Ханты-Мансийскому одномандатному избирательному округу № 222 Завального Павла Николаевича;
- кандидата в депутаты Государственной Думы по Нижневартовскому одномандатному избирательному округу № 223 Сердюка Михаила Ивановича.
Избирком Югры