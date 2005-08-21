В Югре введены дополнительные меры безопасности для жителей региона

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Постановление «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» подписала сегодня, 24 июля, губернатор региона Наталья Комарова.
В соответствии с документом для личной и коллективной безопасности жителей Югорска и Советского продлён до 1 августа режим обязательной самоизоляции, за исключением прошедших вакцинацию от COVID-19. Граждане и организации указанных муниципалитетов в период по 1 августа оформляют уведомления в государственной информационной системе самоконтроля передвижения граждан «Цифровое уведомление».
Кроме того, до 1 августа в Югорске и Советском приостанавливается деятельность кинотеатров, фитнес-клубов (фитнес-центров). Осуществление деятельности организаций общественного питания разрешено с 6:00 до 20:00 часов. Допускаются: круглосуточное обслуживание навынос, в том числе в придорожных организациях; круглосуточное предоставление услуг общественного питания в аэропортах, авто- и железнодорожных вокзалах, на автозаправочных станциях; круглосуточная доставка заказов.
В Ханты-Мансийском автономном округе до 31 августа включительно приостановлена деятельности детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории торговых развлекательных центров, развлекательных и досуговых заведений, оказания услуг по курению кальяна.
Также югорчане в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации, кроме случаев наличия вакцинации против COVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании COVID-19, проходят лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, размещают соответствующие сведения на Едином портале государственных услуг.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Полный текст документа размещен на Едином официальном сайте государственных органов.
По информации info@admhmao.ru