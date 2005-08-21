Создать триколор своими руками и присоединиться к всероссийской акции предложили жителям Ханты-Мансийского автономного округа

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Создать триколор своими руками и присоединиться к всероссийской акции предложили жителям Ханты-Мансийского автономного округа

Создать триколор своими руками и присоединиться ко всероссийской акции предложили жителям Ханты-Мансийского автономного округа Стать авторами грандиозной онлайн-мозаики из российских флагов могут жители Ханты-Мансийского автономного округа. Онлайн-флешмоб «Цвета российского флага» запустил московский Музей Победы. Акция приурочена ко Дню российского флага, который отмечается 22 августа. В этот день на сайте Музея Победы появится масштабная мозаика, созданная из фотографий российских триколоров, выполненных интернет-пользователями со всей страны. 


Присоединиться к созданию патриотической онлайн-мозаики смогут все желающие. Для этого необходимо до 19 августа загрузить фотографию российского флага на сайт музея. 

Организаторы призывают проявить творческий подход и сделать символический триколор своими руками: нарисовать, изготовить коллаж, вышить или даже испечь торт. Составить красочную композицию можно из цветов, воздушных шаров, красок, цветной бумаги, страз, пряжи - простор для фантазии не ограничен! 

 
22 августа многочисленные фотографии превратятся в масштабную красочную мозаику российского триколора. Самые креативные снимки станут частью онлайн-выставки на официальном сайте Музея Победы. 
Подробнее об акции «Цвета российского флага» читайте на сайте Музея Победы https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/tsifrovoy-fleshmob-...


Впервые онлайн-флешмоб "Цвета российского флага" Музей Победы провел в 2020 году. На сайте музея 12 июня, в День России, была составлена грандиозная мозаика из фотографий, которые прислали участники акции. Всего же для  цифрового флешмоба интернет-пользователи сделали около 5 тысяч патриотических снимков. 

ФГБУК «Музей Победы»

 

Пнд, 26/07/2021 - 09:09

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