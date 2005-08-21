Сельскохозяйственная микроперепись: как узнать переписчика?

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Сельскохозяйственная микроперепись: как узнать переписчика?

В соответствии с Федеральным законом от 21.08.2005 г. № 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи» и постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2020г. №1315 «Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года», с 1 по 30 августа 2021 года проводится сельскохозяйственная микроперепись.

Для сбора сведений об объектах сельскохозяйственной микропереписи в Тюменской области (кроме Ханты-Мансийского автономного округа­­ – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) привлечено 370 переписчиков, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре – 19 , в Ямало-Ненецком автономном округе – 1 переписчик.

В конце июля (29, 30, 31) они пройдут обучение по специальной мультимедийной программе Росстата.

Переписчикам предстоит заполнить электронные переписные листы с использованием планшетного компьютера, в отдельных случаях – на  бумажном носителе.   

Все переписчики обеспечены специальной экипировкой: сигнальным жилетом зеленого цвета с логотипом «СХМП 2021», кепкой с логотипом,  удостоверением и паспортом, портфелем,  планшетным компьютером, переписными листами, налобным фонарем (при необходимости), а также средствами индивидуальной защиты (дезинфицирующими салфетками, масками и перчатками).

 

Управление Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу

Пнд, 26/07/2021 - 18:24

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