Сельскохозяйственная микроперепись: как узнать переписчика?

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В соответствии с Федеральным законом от 21.08.2005 г. № 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи» и постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2020г. №1315 «Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года», с 1 по 30 августа 2021 года проводится сельскохозяйственная микроперепись.
Для сбора сведений об объектах сельскохозяйственной микропереписи в Тюменской области (кроме Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) привлечено 370 переписчиков, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре – 19 , в Ямало-Ненецком автономном округе – 1 переписчик.
В конце июля (29, 30, 31) они пройдут обучение по специальной мультимедийной программе Росстата.
Переписчикам предстоит заполнить электронные переписные листы с использованием планшетного компьютера, в отдельных случаях – на бумажном носителе.
Все переписчики обеспечены специальной экипировкой: сигнальным жилетом зеленого цвета с логотипом «СХМП 2021», кепкой с логотипом, удостоверением и паспортом, портфелем, планшетным компьютером, переписными листами, налобным фонарем (при необходимости), а также средствами индивидуальной защиты (дезинфицирующими салфетками, масками и перчатками).
Управление Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области,
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу