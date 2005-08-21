В Югре продолжается конкурс по предоставлению грантов губернатора для физических лиц

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12 мая начался прием заявок на второй по счету конкурс по предоставлению грантов губернатора Югры для физических лиц.
Второй по счету конкурс для физических лиц призван поддержать актуальные и востребованные социальные инициативы югорчан грантом до 290 тыс. рублей.
Выбирать победителей конкурса будут жители Югры, распределяя виртуальный капитал между участниками.
Участниками конкурса могут стать граждане РФ, достигшие 14-летнего возраста, место жительства которых расположено на территории Югры.
Одним из важнейших изменений конкурса стало увеличение срока приема проектных заявок. Так, подать социальный проект на конкурс можно с 12 мая по 31 октября 2021 года. При этом, экспертный совет конкурса будет определять победителей 1 раз в месяц в течение всей заявочной кампании.
Заявки на конкурс по предоставлению грантов губернатора Югры для физических лиц принимаются на сайте грантгубернатора.рф. Вся организационная информация доступна по ссылке: https://грантгубернатора.рф/public/home/documents.
Справка:
Предыдущий конкурс по предоставлению грантов губернатора Югры для физических лиц завершился 18 декабря 2020 года. Тогда финансовую поддержку получили 94 проекта активных югорчан на общую сумму более 18 миллионов рублей.
Самыми большими по числу победителей стали направления:
здоровый образ жизни, физическая культура и спорт – 24 проекта на сумму более 5 млн., руб. (25 % от общего числа поддержанных проектов);
охрана окружающей среды и защита животных – 16 проектов на сумму более 2,5 млн., руб. (17 % от общего числа поддержанных проектов);
социальное обслуживание, социальная поддержка и защита отдельных категорий граждан – 14 проектов на сумму более 2 млн., руб. (14% от общего числа поддержанных проектов).
Оператором грантов губернатора является Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры». За координацию предоставления грантов отвечает окружной департамент общественных и внешних связей.
Контакт для получения дополнительной информации:
Михаил Гасанов, главный специалист отдела реализации социально значимых мероприятий Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры». Тел. 89963298546.