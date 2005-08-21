Нижневартовские добровольцы продолжают оказывать помощь вартовчанам

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В Нижневартовске продолжается чествование тех, кто в период пандемии стал волонтером и добровольцем, оказывая посильную помощь. Очередное вручение знаков «За самоотверженную борьбу с пандемией» и «Спасение, помощь, отзывчивость» состоялось на площадке первой в Югре арт-резиденции «Ядро».
«Выражаю от себя и от коллег-депутатов Думы Нижневартовска благодарность за вашу жизненную позицию. То, что вы делали, делаете и, наверное, еще будете делать – невозможно оценить. Ваш труд заслуживает уважения», - сказал во время церемонии исполняющий обязанности председателя Думы г. Нижневартовска Сергей Землянкин.
Среди тех, кто был отмечен во время церемонии – руководитель благотворительной организации «Во благо» Ринат Губайдуллин, члены Городского добровольческого центра, общественной организации «Поиск пропавших людей «Азимут», а также добровольной пожарной охраны.
Как рассказал руководитель региональной общественной организации «Добровольная пожарная охрана ХМАО - Югры» Владимир Джек, в прошлом году члены общества не только оказывали помощь по доставке продуктовых наборов нуждающимся вартовчанам, но и продолжали проводить профилактические беседы с горожанами на противопожарную тематику, проверяли работоспособность установленных пожарных извещателей. Они установлены в квартирах многодетных семей, а также пожилых граждан. Устройство позволит сократить число трагедий в случае ЧП. Громкий сигнал даст знать о появлении возгорания и позволит вовремя покинуть задымленное помещение.
«Вы всегда рядом с теми, кто больше всех нуждается в помощи и защите. То, что вы делаете – поистине бесценно. Убежден, добровольчество – это сила, которая объединяет всё лучшее в обществе, делает каждого из нас человечнее. Спасибо за нелегкий волонтерский труд и за добрую энергию, которая преображает мир!», - сказал исполняющий обязанности главы Нижневартовска Дмитрий Кощенко во время вручения наград.
Напомним, что знаком (в виде медали) «За самоотверженную борьбу с пандемией» награждаются нижневартовцы, чье профессиональное мастерство, высокие личные достижения в области здравоохранения и других сферах деятельности помогли сохранить благополучие города в период эпидемиологической нестабильности, жизнь и здоровье горожан. А знак «Спасение, помощь, отзывчивость» создан для поощрения жителей города за самоотверженный труд, а также добровольческую деятельность в период борьбы с пандемией.
Информация от Департамента общественных коммуникаций администрации города Нижневартовска