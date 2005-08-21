Активных граждан приглашают вступить в ряды народной дружины

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Не все жители города Пыть-Яха знают о том, что они могут повлиять на состояние общественного порядка на улицах города и в общественных местах, помогать полиции в пресечении преступлений и правонарушений, и все это на законных основаниях. Для этого необходимо вступить в народную дружину города Пыть-Яха.
Народная дружина существует в городе с 2014 года и за это время не раз доказала свою эффективность в обеспечении охраны общественного порядка. Народные дружинники привлекаются при проведении массовых и культурных мероприятий, при проведении рейдов по улицам и общественным местам города, и иных мероприятий.
Жизнь и здоровье каждого народного дружинника, на период его участия в мероприятиях по охране общественного порядка, застрахованы.
Народная дружина – дает возможность проявить свою активную гражданскую позицию, обезопасить жизни своих родных и близких от преступных посягательств, а также контролировать правопорядок на улицах города.