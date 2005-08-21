Югорская семья Ерныховых – в числе лучших по итогам конкурса «Семья года»

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Семья Андрея и Татьяны Ерныховых из села Казыма Белоярского района стала победителем всероссийского конкурса «Семья года – 2021» в номинации «Золотая семья России».
Об этом стало известно накануне по итогам заседания организационного комитета мероприятия.
История семьи Ерныховых началась в 1968 году. Оба супруга – из рода оленеводов и охотников.
Андрей Александрович по окончании семилетней школы поступил в Салехардский зооветтехникум, а Татьяна Филипповна после окончания школы работала на Казымской звероферме.
После выхода на пенсию в 1991 году Андрей Александрович организовал в селе Казым этнографический музей под открытым небом. После работы в музее вместе с супругой занялся оленеводством, рыболовством, сбором дикоросов. С 2010 года является основным исполнителем священных песен обрядового комплекса обских угров «Медвежьи игрища» на Казымской территории.
Андрей Александрович и Татьяна Филипповна вместе уже более 50 лет. Воспитали 5 детей, имеют 8 внуков.
Отметим, что всероссийский конкурс «Семья года» проводится ежегодно, начиная с 2016 года.
За 5 лет его участниками стали 22 семьи из Югры. В 2016 году в номинации «Многодетная семья» победу одержала семья Переясловых из Ханты-Мансийска.
В 2017 году в номинации «Сельская семья» лучшей была признана семья Сенгеповых из Лянтора Сургутского района.
Семья Ивановых из Ханты-Мансийска стала победителем в номинации «Семья – хранитель традиций» по итогам конкурса 2018 года.
Семья Казамкиных из села Варьеган Нижневартовского района праздновала победу в номинации «Сельская семья» в 2019 году.
В 2020 году в номинации «Молодая семья» судейская коллегия лучшей признала семью Мякишевых из Нефтеюганска.
По информации info@admhmao.ru