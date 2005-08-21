Югорская семья Ерныховых – в числе лучших по итогам конкурса «Семья года»

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Югорская семья Ерныховых – в числе лучших по итогам конкурса «Семья года»

Семья Андрея и Татьяны Ерныховых из села Казыма Белоярского района стала победителем всероссийского конкурса «Семья года – 2021» в номинации «Золотая семья России».

Об этом стало известно накануне по итогам заседания организационного комитета мероприятия.

История семьи Ерныховых началась в 1968 году. Оба супруга – из рода оленеводов и охотников.

Андрей Александрович по окончании семилетней школы поступил в Салехардский зооветтехникум, а Татьяна Филипповна после окончания школы работала на Казымской звероферме.

После выхода на пенсию в 1991 году Андрей Александрович организовал в селе Казым этнографический музей под открытым небом. После работы в музее вместе с супругой занялся оленеводством, рыболовством, сбором дикоросов. С 2010 года является основным исполнителем священных песен обрядового комплекса обских угров «Медвежьи игрища» на Казымской территории.

Андрей Александрович и Татьяна Филипповна вместе уже более 50 лет. Воспитали 5 детей, имеют 8 внуков.

 

Отметим, что всероссийский конкурс «Семья года» проводится ежегодно, начиная с 2016 года.

За 5 лет его участниками стали 22 семьи из Югры. В 2016 году в номинации «Многодетная семья» победу одержала семья Переясловых из Ханты-Мансийска.

В 2017 году в номинации «Сельская семья» лучшей была признана семья Сенгеповых из Лянтора Сургутского района.

Семья Ивановых из Ханты-Мансийска стала победителем в номинации «Семья – хранитель традиций» по итогам конкурса 2018 года.

Семья Казамкиных из села Варьеган Нижневартовского района праздновала победу в номинации «Сельская семья» в 2019 году.

В 2020 году в номинации «Молодая семья» судейская коллегия лучшей признала семью Мякишевых из Нефтеюганска.

 

По информации info@admhmao.ru

Втр, 27/07/2021 - 11:53

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