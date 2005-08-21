Пункты вакцинации от COVID-19 появились на картах Google и Яндекс

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Появление этих данных в картографических сервисах стало возможным благодаря совместному проекту министерства здравоохранения РФ, федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и АНО «Диалог Регионы».
Теперь каждый житель региона может найти адрес ближайшего пункта вакцинации и построить до него маршрут. Кроме того, в картографических сервисах можно узнать информацию о мобильных и стационарных пунктах во всех федеральных округах России.
Чтобы получить необходимые данные, пользователю достаточно ввести ключевые слова «вакцинация» или «где сделать прививку» в строке поиска в Яндекс.Картах и «вакцинация рядом» или «пункты вакцинации» в Google Картах.
Данные по стране собраны специалистами Центров управления регионами, в том числе автономного округа.
«Совместно с региональными Минздравами были верифицированы все объекты, как государственные, так и коммерческие, оказывающие услуги по вакцинации населения. В каждом регионе информация о мобильных пунктах вакцинации регулярно обновляется», — отметил первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.
«Работа ЦУР и органов власти позволяет не только устранять причины появления вопросов и жалоб у граждан, но и облегчать поиск и получение требуемой информации. «Отвечая» на этот запрос, совместно с окружным департаментом здравоохранения специалисты ЦУР Югры составили и внесли в Google и Яндекс Карты актуальные адреса пунктов вакцинации от COVID-19. Кроме того, узнать место расположения пунктов вакцинации в населенных пунктах округа и другую информацию в разрезе каждого муниципального образования, жители региона могут с помощью чат-бота, разработанного специалистами ЦУР для удобства граждан», - сказала руководитель Центра управления регионом по Югре Валентина Колпакова.
Отметим, в Google Картах в карточки пунктов вакцинации добавлена ссылка на портал вакцина.стопкоронавирус.рф, где можно узнать официальную информацию о коронавирусе и найти ответы на самые распространенные вопросы.
«На 26 июля в округ поступило 512 098 комплектов вакцин, привит каждый третий взрослый - 460 404 югорчанина. Вакцины в медорганизациях достаточно. Сегодня данные о заболеваемости, о работе больниц округа подтверждают: у привитых тяжелое течение ковида встречается в десятки раз реже, чем у непривитых», - добавил директор депздрава Югры Алексей Добровольский.
Напомним, в стране зарегистрированы три препарата: «Спутник V» производства института им. Н.Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» центра им. М.П. Чумакова. Сделать прививку можно в государственных и частных медучреждениях.
По информации info@admhmao.ru