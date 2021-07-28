Югорчане отмечены государственными наградами

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Президент России Владимир Путин отметил государственными наградами югорчан. Соответствующий указ глава государства подписал накануне.
За активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу орденом Почета награжден заместитель председателя думы автономного округа – председатель ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Еремей Айпин.
Губернатор Югры Наталья Комарова направила Еремею Айпину поздравительную телеграмму. «От имени югорчан поздравляю Вас с высокой государственной наградой – орденом Почета. Желаю вам, уважаемый Еремей Данилович, крепкого здоровья, новых открытий, успехов», – отметила глава региона.
Напомним, что пост заместителя спикера окружного парламента Еремей Айпин занял в 2002 году. В том же году назначен председателем ассамблеи. Также Еремей Данилович является членом союза писателей. Награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» первой и второй степеней, знаком «За заслуги перед округом», имеет почетное звание «Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа».
За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность указом главы государства звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» присвоено директору центра культуры «Югра-презент» Надежде Самариной из Югорска.
«Поздравляю вас с присвоением почетного звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», признанием вашего вклада в развитие культуры региона, страны. Желаю вам новых творческих успехов, крепкого здоровья», – написала в поздравительной телеграмме Надежде Самариной губернатор Югры Наталья Комарова.
Надежда Тимофеевна возглавила учреждение культуры «Дружба» в 1998 году, которое в 2005 году было реорганизовано в муниципальное бюджетное, а в 2010 году – в муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра-презент». За период своей работы в должности директора расширила направления деятельности коллективов художественной самодеятельности, создала муниципальный духовой оркестр «Югра-бэнд», ансамбль русских народных инструментов «Югорский сувенир», цирковую студию «Югра-лэнд», Югорский художественный театр, академический хор, студию раннего творческого развития детей с 2,5 лет. Отмечена почетной грамотой министерства культуры и массовых коммуникаций, знаком «За заслуги перед городом Югорском», имеет почетное звание «Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного округа».
источник: admhmao.ru