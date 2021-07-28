Обеспечение прозрачности выборов

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27 июля в РИЦ «Югра» Ханты-Мансийска прошла пресс-конференция, на которой председатель Избирательной комиссии Югры Денис Корнеев, заместитель руководителя регионального Общественного штаба по наблюдению за выборами Ольга Сидорова, представитель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Станислав Розенко, секретарь Ханты-Мансийского регионального отделения партии «Единая Россия» Борис Хохряков и руководитель фракции ЛДПР в Думе ХМАО – Югры Виктор Сысун обсудили обеспечение прозрачности и чистоты избирательной кампании, организацию общественного наблюдения за большими выборами 17 – 19 сентября 2021 года и реализацию мер безопасности агитации, а также голосования, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
Ольга Сидорова рассказала журналистам, что ими сделана достаточно большая работа. В марте они сформировали корпус своих общественных наблюдателей. С апреля по июнь все они прошли обучение. Помимо этого, ещё в августе будет проводиться дополнительное обучение общественных наблюдателей и тех людей, кто ещё не обучался в качестве наблюдателя. Во время подготовки и в день голосования будут соблюдаться меры, которые направлены против распространения коронавирусной инфекции.
Денис Корнеев, беседуя с журналистами, отметил, что Общероссийское общественное наблюдение – это, своего рода, новая система контроля. Работа многих общественных палат, создание мониторинговых центров сегодня показало высокую эффективность. 87 процентов югорчан уже было зарегистрировано на избирательных участках видеорегистраторами. На всех отдалённых территориях тоже будет установлено видеонаблюдение. Сегодня избирательная система выходит на новый уровень прозрачности, открытости и демонстрации всех необходимых процедур избирательного дела. Кроме того, по его мнению, эта избирательная кампания 17 – 19 сентября 2021 года в очередной раз покажет легитимность результатов голосования в Югре.
Владимир Енов
Тӑта мосванӑн, вәщ тыӆӑщ 27-мит хӑтӑӆн, Ёмвошн РИЦ «Югра» нємуп айкеӆӑт ӑкӑтты тӑхийн мирхот мӑнӑс. Щи пурайн пирєсты щирӑт округев ӆуватн вєрты кәща хә Денис Корнеев, Югра мўвев Общественной штаб тӑхи кәща нє Ольга Сидорова, щӑӆта па «Независимый общественный мониторинг» тӑхи кәща хә Станислав Розенко, округев хўватн вәӆты «Единая Россия» партия тӑхи секретарь хә Борис Хохряков па Дума хот ЛДПР тӑхи кәща хә Виктор Сысун путӑртсӑт, муй щирн еӆӆы пєӆы ӆыпӑт хойты тыӆӑщ 17-мит хӑтӆ вўш эвӑӆт па иса 19-мит хӑтӆ вўш вәнты мсыева па тўӊщирӑӊа сыр-сыр пирєсты вєрӑт ӆэщӑтты.
Щи вєр тумпийн, иха юхтум кәщайт путӑртсӑт, хуты ӑӆ хӑннєхуятӑт коронавирус мәш вєр эвӑӆт пириты пураеӆн ӆавӆӑсман тӑйты мосӆ.
Сырыя айкеӆ ӑкӑтты ёх еӆпийн О. Сидорова лупӑс, муй щирн ӆыв сыр-сыр пириты вєрӑт тӑта ӆэщӑтсӑт. Ай кєр тыӆӑщн мӑтты общественной тӑхет артаӆӑты хӑннєхуятӑт хуӆыева иха ӑкӑтсыйт. Вән кєр тыӆӑщ вўш эвӑӆт па иса ӆыпӑт тыӆӑщ вўш вәнты ӆыв щимӑщ хуятӑт нємасыя ар щирн вєрты пириты тӑхетн мӑнты рәпатаита вәнӆтӑсӑт. Щӑӆта, щи вєр тумпийн, вәйт ӆор тыӆӑщн ищиты наблюдатель щирн ӑн вәнӆтум хә ёх муй нєӊӑт еӆӆы тәса пириты вєрӑт вєрты щирн вәнӆтӑты питӆӑт.
Юхи хӑщум ясӊӑӆн О. Сидорова па нёхмӑс, хуты пирисупсэт ӆэщӑтты хӑтӆӑтн ӆыв хӑннєхуятӆаӆ пириты тӑхета юхӑтты хуятӑт коронавирус мәш вєр эвӑӆт иса ӆавӑӆман тӑйты вўтьщӑӆӑт.
Д. Корнеев па путӑртӑс: «Общественной наблюдение Россия хон пєлӑк ӆуватн вєрты вєр – щит шєӊк вуӆаӊ па мосты вєр. Щимӑщ вєр унтасн, вантэ, кашӑӊ ай муй па вән пириты вєр иса ма, вещката тӑм йисн ӆэщӑтты питӆа». Оса тӑхет рәпатайт, иса йиӆпа вєрум мониторингӑӊ щирн центрӑт ин тӑмхӑтӆ вўш эвӑӆт шєӊк тәса рәпитӆӑт.
Щӑӆта 87 процент Югра мўвӑӊ хӑннєхуятӑт пириты вєр ӆэщӑтты тӑхет хуща видеорегистратор нємуп машинаитн нух хӑншсыйт. Кашӑӊ ай кәртӑӊ муй вән вошӑӊ хўв тӑхийн вәӆты пириты тӑхетн тӑм пуӆяӊ па щимӑщ видеонаблюдения щўӊкӑт нємасыя вєрты пиньщӑӆӑт, ӆәӆн пирисупсэт тўӊщирӑӊа ат мӑнсӑт. Д. Корнеев ясӑӊӆӑӆ щирн, ӆыпӑт хойты тыӆӑщ 17-мит хӑтӆ вўш эвӑӆт па 19-мит хӑтӆ вўш вәнты Югра мўвев ӆуватн кәща ёх пириты вєрӑт тәса па ма мӑнты вєритӆӑт.
Владимир Енов