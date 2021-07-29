Минприроды России рассмотрен вопрос о правилах заготовки валежника

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Минприроды России рассмотрен вопрос о правилах заготовки валежника

Сообщается, в частности, что при заготовке валежника допускается применение ручного инструмента (ручных пил, топоров, легких бензопил). Не допускается применение при заготовке валежника специализированной техники.

Памятка для граждан по сбору и заготовке валежника для собственных нужд размещена на официальном сайте Совета Федерации ФС РФ на странице Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в разделе "Информационные ресурсы" (http://agrarian.council.gov.ru/activity/info/113500) и на официальном сайте Рослесхоза http://rosleshoz.gov.ru/ в разделе "Обратная связь" - "Ответы на задаваемые вопросы".

Письмо Министерства Природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 22.04.2021 № 16-50/5292-ОГ "О заготовке валежника"

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Чт, 29/07/2021 - 11:55

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