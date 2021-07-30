«Опять рыба??? Снова рыба!!!»

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«Опять рыба??? Снова рыба!!!»
Фото:prirodnadzor.admhmao.ruФото:prirodnadzor.admhmao.ru
Фото:prirodnadzor.admhmao.ru

Специалисты Ханты-Мансийского управления Природнадзора Югры в очередной раз приняли участие в работе комиссий по осуществлению государственного контроля за выполнением мероприятий (работ) по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

14 июля 2021 года Комиссией осуществлен контроль за выпуском АО «Югорский рыбоводный завод» молоди сиговых видов водных биоресурсов (муксун) в реку Иртыш из рыбопитомника (озера) Зимний Сор.

16 июля 2021 года произведен контрольный пересчет мальков молоди осетра сибирского обской популяции, выращенного ООО «МБМ» (с.Уват) и выпущенного в реку Иртыш возле п.Бобровский.

По данным контрольных учетов в водные объекты Ханты-Мансийского района выпущено 29,6 млн. экз. муксуна и 11,2 тыс. экз. молоди осетра сибирского, что принесет значительный вклад в сохранение популяций ценных видов рыб.

Ежегодное выполнение мероприятий по искусственному воспроизводству водных биоресурсов на территории ХМАО-Югры, направленных на компенсацию ущерба водным биоресурсам и среде их обитания продолжится до установления холодов.

Впереди еще не один выпуск мальков молоди сиговых видов рыб и осетра сибирского, так что рыбой сибирские водоемы не оскудеют!!!

prirodnadzor.admhmao.ru

 

Фото:prirodnadzor.admhmao.ruФото:prirodnadzor.admhmao.ru
Фото:prirodnadzor.admhmao.ru
Фото:prirodnadzor.admhmao.ruФото:prirodnadzor.admhmao.ru
Фото:prirodnadzor.admhmao.ru
Пт, 30/07/2021 - 11:48

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