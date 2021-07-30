Рекультивация свалки твердых бытовых отходов на 8-км автодороги Нефтеюганск-Сургут начнется с 2022 года.

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Рекультивация свалки твердых бытовых отходов на 8-км автодороги Нефтеюганск-Сургут начнется с 2022 года.

Федеральным проектом «Чистая страна» Национального проекта «Экология» предусмотрена рекультивация свалки твёрдых бытовых отходов на 8 км автодороги Нефтеюганск-Сургут.

Соответствующее соглашение в ноябре 2020 года заключено между Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Службой по контролю и надзору с сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Срок рекультивации 2022 – 2024 годы.

Общая стоимость работ составляет 323 млн. рублей. В апреле 2021 года Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направило заявку на софинансирование рекультивации объекта из средств федерального бюджета, которая одобрена Минприроды России.

Общая сумма софинансирования составит более 70 млн. рублей.

prirodnadzor.admhmao.ru

Пт, 30/07/2021 - 11:55

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