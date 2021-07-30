Врачи Нижневартовска и Сургута спасли пациента с угрозой разрыва аневризма

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В отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения окружной клиники Нижневартовска совместно с сосудистыми хирургами Сургутской окружной клинической больницы спасли больного с угрозой разрыва аневризмы брюшного отдела аорты.
69-летний мужчина поступил в окружную клиническую больницу с жалобами на боли и пульсирующее образование в околопупочной области. При обследовании выявлена симптомная аневризма брюшного отдела аорты. Пациента сразу же проконсультировали с врачами Сургутской окружной клинической больницы: заведующим отделением сосудистой хирургии Вадимом Францем и заведующим отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Павлом Кан. После чего службой медицины катастроф он был срочно доставлен в Сургутскую окружную клиническую больницу для оперативного лечения. Больного экстренно прооперировали - выполнили эндопротезирование брюшного отдела аорты. Операция малоинвазивная - без разреза. Пациент быстро идет на поправку. Уже через 12 суток мужчина выписан домой под наблюдение сосудистого хирурга по месту жительства.
В Сургутской окружной клинической больнице отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения и отделение сосудистой хирургии открылись с начала 2021 года. Ангиографическая установка нового поколения, приобретённая для учреждения в рамках федерального и регионального приоритетных проектов «Здравоохранение», позволяет вовремя и качественно оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь жителям Югры. Помощь жителям округа оказывается бесплатно по полису ОМС.
Справка: Аневризма брюшной аорты – расширение аорты более 3 см, что соответствует более двум стандартным отклонениям от среднего диаметра аорты у мужчин и у женщин. Заболевание чаще встречается у людей старше 55 лет (до 3% у мужчин, до 1% у женщин). Основным осложнением аневризмы аорты является разрыв. Что в большинстве случаев приводит к моментальной смерти. Симптомная аневризма аорты имеет высокие риски разрыва и требует экстренного оперативного лечения. На сегодняшний день такую патологию лечат путём эндопротезирования аорты.
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