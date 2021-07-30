В Югре осуществляется внедрение региональной модели устойчивого развития коренных малочисленных народов Югры

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В Югре осуществляется внедрение региональной модели устойчивого развития коренных малочисленных народов Югры

Региональная модель утверждена на заседании межведомственной комиссии при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по обеспечению развития коренных малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 29 января 2021 года.

Стратегический документ определяет систему управления, связанную с реализацией прав коренных малочисленных народов Севера для исполнительных органов государственной власти автономного округа, муниципальных образований, территории которых отнесены к местам традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера и отдельно, для тех муниципальных образований, на территории которых места традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера отсутствуют.

В настоящее время, муниципальные образования Югры проводят активную работу по внедрению Региональной модели.

22-23 июля сотрудниками Департамента внутренней политики автономного округа изучена деятельность администрации Нефтеюганского район в этом направлении, даны рекомендации по внедрению Региональной модели на муниципальном уровне.

В дальнейшем, планируется обеспечить изучение деятельности по внедрению Региональной модели в формате выездной работы в каждом муниципальном образовании Югры.

Построение единой эффективной системы управления в данном направлении предусмотрено приоритетным проектом «Совершенствование системы устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера в Югре», запуск которого осуществлен в 2019 году по поручению Губернатора Югры Н.В.Комаровой.

deppolitiki.admhmao.ru

 

Пт, 30/07/2021 - 12:05

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