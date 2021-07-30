Плавучая поликлиника в отдаленных труднодоступных поселках Югры

  • Русский
  • Хантыйский
  • Мансийский
Плавучая поликлиника в отдаленных труднодоступных поселках Югры
Фото Петра МолдановаФото Петра Молданова
Фото Петра Молданова

Плавучая поликлиника «Николай Пирогов» входит в состав «Центра профессиональной патологии».  Специализированный теплоход был спущен на воду в 1993 году, в дальнейшем он прошел комплексную модернизацию. На сегодняшний день в России это единственное речное судно, которое имеет лицензию на оказание профессиональной медицинской помощи. Основная задача плавполиклиники – оказание помощи населению труднодоступных отдаленных поселков нашего округа в летнее время.

Мобильная плавучая поликлиника имеет в своем  распоряжении 19 медицинских кабинетов, здесь работает бригада из 9 врачей и 12 медицинских сестёр. Поликлиника снабжена всем  необходимым современным оборудованием для оказания необходимой медицинской помощи. Это  цифровые флюорограф и маммограф, передвижные рентгенологические аппараты, лаборатории  и другое оборудование.

В навигацию 2021 года  «Николай Пирогов» вышел в последних числах мая. За два месяца медицинским персоналом было проведено более пяти тысяч исследований, оказано помощи  около двум тысячам человек.

В поселке Батово Ханты-Мансийского района, куда выехали наши корреспонденты,  поликлиника будет работать  два дня, это девятнадцатый населенный пункт, который посетил «Николай Пирогов», треть запланированного маршрута.  За два дня жители поселка могут получить  консультации терапевта, врача общей практики, гинеколога, офтальмолога, отоларинголога, невролога, хирурга, стоматолога и сдать все необходимые анализы.

Мы обратились к Татьяне Васильевне Синько,  врачу клинической лабораторной диагностики:

-  Скажите, пожалуйста, Татьяна Васильевна, какие анализы могут сдать пациенты на плавучей поликлинике?

-  Проводятся анализы клинические, биохимические. У нас очень хорошая взаимосвязь с центром лабораторной диагностики. Они  помогают нам во всем.

 - Сколько людей в среднем проходят обследование за период навигации?

 - За зимник обращений по клиническим исследованиям бывает около 1500  и по биохимии также, а за навигацию это примерно 3500,  в среднем за год  5000-6000 тысяч обращений в лабораторию.

 - Как долго готовятся анализы?

 - Все выполняем в  течение дня, утром сдали анализы и мы начинаем работу, весь цикл завершается в течении рабочего дня, результаты выдаем к обеду , но иногда и раньше.

  Работают специалисты очень оперативно, т.к. время стоянки в населенных пунктах всегда ограничено, а принять необходимо всех пациентов, желающих  пройти обследование.

Корреспонденты прошлись по теплоходу, повсюду порядок и чистота. Капитан корабля Владимир Рожко с радостью показывает свои владения, рассказывает,  как организовывается досуг медицинских работников и судовой команды. Ведь им придется провести на этом судне целых пять месяцев. На теплоходе имеются телевизор, теннисный стол, тренажерный зал, настольные игры. 

Журналисты посетили столовую поликлиники, где их накормили сытным обедом: борщ со сметаной или майонезом, гуляш с пюре и подливом,  компот. Кроме того, на столе репчатый лук, сало.

Югорские мобильные медицинские транспортные средства постоянно совершенствуются. Главный врач Центра профессиональной патологии Николай Ташланов поведал журналистам о том, что на смену «Николаю Пирогову» придет  специализированный теплоход, который сегодня строится по спец заказу в Нижнем  Новгороде.

Пётр Молданов

Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей

Пвлыӈ мир пусмалтым ниӈхп яласы
Фото Петра МолдановаФото Петра Молданова
Фото Петра Молданова
Пвлыӈ мир пусмалтым ниӈхп яласы
Фото Петра МолдановаФото Петра Молданова
Фото Петра Молданова

йттур тпос вт нупыл нёлолов хталт округувт рӯпитан лххал тотнэ хтпат Ханты-Мансийский район Батово пвылн тотыглавсыт. Тот «Николай Пирогов» нампа ниӈхп мир пусмалтым рӯпитас.

Ань ты хтал мус тн хус арыгтем лын ӯнлын пвлытн ялсыт. Ты пвлытт пуссын аквъёт кит стыра арыгтем лумхлас ань уральтасаныл.

Россия м янытыл туп акв тамле ниӈхп лы, тав мн округувт ят хосыт яласы. Та кӣврт мир пусмалтан мгыс онтоловхуйплов нас колнак щпитым лы. Колнакыт пуссын йильпи ищхӣпыӈ утыл врвсыт. Тот сымкӣвыр уральтан мгыс лучевой диагностика врнэ аппаратыт лгыт. Тув ёхталан мхум янытт уральтаӈкве врмаве. Хтпа матырсыр гм ньщи ке, тот тра осн-паттаве.

Округувт пвлыӈ мхум пусмалтым щар влт 1968 тлт  «Здоровье» нампа катер яласаӈкве патыс. Ётылнув лккарыт ниӈхпыл тотыглаӈкве патвсыт. 1993 тлт ос «Николай Пирогов» ниӈхп ищхӣпыӈ утыл тстувес. Ты ниӈхпыл лккарыт ань тыг мус яласгыт. 2003 тлт тав ёмщакв хот-щпитавес, йильпи ищхӣпыӈ утыл тстувес. Ань ты тӯя лккарыт ниӈхпыл вт нупыл нёлоловит щёс пвлытн минасыт. 

Ксыӈ тл тн лын ӯнлын св пвлытн ялантгыт. Тот тн хт арыгтем стыра лумхлас уральтлгыт. Тн халанылт св сосса мхум лгыт. Ты врмаль сака ёмас, ань тва ханты ос мньщи хтпанув тнки пӯльницан ёхтуӈкве ат врмгыт, пвланылт сакати уральтахтгыт.

Ниӈхпыт лккарыг рӯпитан н Татьяна Васильевна Синько ёт мощ потрамасув:

- Татьяна Васильевна лвен, мхум манырсыр аназилыт миӈкве врмгыт?

- Мн палтув тн клинический ос биохимический анализыт миӈкве врмгыт. Хтпа матыр гм ньщи ке, ищхӣпыӈ утыт хосыт тра осн-паттаве.

- Тӯи ос тлы рӯпитым сыс, пуссын аквъёт мансвит хтпа нн палтын уральтахтуӈкве ёхталы?

- Тлы машинал пвлытн яласв. Та порат мн плтувн 1 стыра 500 свиткем лумхлас ёхталы. Туи ос ниӈхпыл  хосыт яласв. Ты порат ос 3 стыра 500 свиткем хтпа уральтахты. Тл сыс 5-6 стыра свиткем хтпат лккарытн сунсавет.

- Анализыт хоса вравет?

- Хтпа лпыл анализанэ мыганэ, хтал порат та стгыт. Обед юи-плт лумхлас ёхты, матыр гм ньщи ке, таве пӯльницан ктнэ мгыс мн нпак хансв.

2014 тл псныл ты ниӈхп «Центр профессиональной патологии» нампа округ пӯльницан лтвес. Тот яныг лккарыг рӯпитан хум Николай Ташланов тох лвыс:

- Мн ниӈхп ксыӈ тл йильпи ищхӣпыӈ утыл тстылӯв. Ань тот пвлыӈ мхум пусмалтан мгыс матыр-ти пуссын лы. Ты тла щирыл мнавн округ миркол кӯщаит ос мир пусмалтан департамент яныг нтмил вргыт. Тн матыр эрнут ёвтнэ мгыс акваг олн майлгыт.

Ань акв тамле йильпи ниӈхп врнэ мгыс рнэ нпакыт акван-атыянув. Ам номсгум, китах-хӯрмах тл мины, йильпи ниӈхп рӯпитаӈкве вылтахты. Тот свнув пусмалтан колнак враве. Пвлыӈ мирн маныр лккарыт ргыт, пуссын тот рӯпитаӈкве патгыт тах.

Николай Меров

Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей

Пт, 30/07/2021 - 12:46

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Обратная связь

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.