Плавучая поликлиника в отдаленных труднодоступных поселках Югры

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Плавучая поликлиника «Николай Пирогов» входит в состав «Центра профессиональной патологии». Специализированный теплоход был спущен на воду в 1993 году, в дальнейшем он прошел комплексную модернизацию. На сегодняшний день в России это единственное речное судно, которое имеет лицензию на оказание профессиональной медицинской помощи. Основная задача плавполиклиники – оказание помощи населению труднодоступных отдаленных поселков нашего округа в летнее время.
Мобильная плавучая поликлиника имеет в своем распоряжении 19 медицинских кабинетов, здесь работает бригада из 9 врачей и 12 медицинских сестёр. Поликлиника снабжена всем необходимым современным оборудованием для оказания необходимой медицинской помощи. Это цифровые флюорограф и маммограф, передвижные рентгенологические аппараты, лаборатории и другое оборудование.
В навигацию 2021 года «Николай Пирогов» вышел в последних числах мая. За два месяца медицинским персоналом было проведено более пяти тысяч исследований, оказано помощи около двум тысячам человек.
В поселке Батово Ханты-Мансийского района, куда выехали наши корреспонденты, поликлиника будет работать два дня, это девятнадцатый населенный пункт, который посетил «Николай Пирогов», треть запланированного маршрута. За два дня жители поселка могут получить консультации терапевта, врача общей практики, гинеколога, офтальмолога, отоларинголога, невролога, хирурга, стоматолога и сдать все необходимые анализы.
Мы обратились к Татьяне Васильевне Синько, врачу клинической лабораторной диагностики:
- Скажите, пожалуйста, Татьяна Васильевна, какие анализы могут сдать пациенты на плавучей поликлинике?
- Проводятся анализы клинические, биохимические. У нас очень хорошая взаимосвязь с центром лабораторной диагностики. Они помогают нам во всем.
- Сколько людей в среднем проходят обследование за период навигации?
- За зимник обращений по клиническим исследованиям бывает около 1500 и по биохимии также, а за навигацию это примерно 3500, в среднем за год 5000-6000 тысяч обращений в лабораторию.
- Как долго готовятся анализы?
- Все выполняем в течение дня, утром сдали анализы и мы начинаем работу, весь цикл завершается в течении рабочего дня, результаты выдаем к обеду , но иногда и раньше.
Работают специалисты очень оперативно, т.к. время стоянки в населенных пунктах всегда ограничено, а принять необходимо всех пациентов, желающих пройти обследование.
Корреспонденты прошлись по теплоходу, повсюду порядок и чистота. Капитан корабля Владимир Рожко с радостью показывает свои владения, рассказывает, как организовывается досуг медицинских работников и судовой команды. Ведь им придется провести на этом судне целых пять месяцев. На теплоходе имеются телевизор, теннисный стол, тренажерный зал, настольные игры.
Журналисты посетили столовую поликлиники, где их накормили сытным обедом: борщ со сметаной или майонезом, гуляш с пюре и подливом, компот. Кроме того, на столе репчатый лук, сало.
Югорские мобильные медицинские транспортные средства постоянно совершенствуются. Главный врач Центра профессиональной патологии Николай Ташланов поведал журналистам о том, что на смену «Николаю Пирогову» придет специализированный теплоход, который сегодня строится по спец заказу в Нижнем Новгороде.
Пётр Молданов
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей
йттур тпос вт нупыл нёлолов хталт округувт рӯпитан лххал тотнэ хтпат Ханты-Мансийский район Батово пвылн тотыглавсыт. Тот «Николай Пирогов» нампа ниӈхп мир пусмалтым рӯпитас.
Ань ты хтал мус тн хус арыгтем лын ӯнлын пвлытн ялсыт. Ты пвлытт пуссын аквъёт кит стыра арыгтем лумхлас ань уральтасаныл.
Россия м янытыл туп акв тамле ниӈхп лы, тав мн округувт ят хосыт яласы. Та кӣврт мир пусмалтан мгыс онтоловхуйплов нас колнак щпитым лы. Колнакыт пуссын йильпи ищхӣпыӈ утыл врвсыт. Тот сымкӣвыр уральтан мгыс лучевой диагностика врнэ аппаратыт лгыт. Тув ёхталан мхум янытт уральтаӈкве врмаве. Хтпа матырсыр гм ньщи ке, тот тра осн-паттаве.
Округувт пвлыӈ мхум пусмалтым щар влт 1968 тлт «Здоровье» нампа катер яласаӈкве патыс. Ётылнув лккарыт ниӈхпыл тотыглаӈкве патвсыт. 1993 тлт ос «Николай Пирогов» ниӈхп ищхӣпыӈ утыл тстувес. Ты ниӈхпыл лккарыт ань тыг мус яласгыт. 2003 тлт тав ёмщакв хот-щпитавес, йильпи ищхӣпыӈ утыл тстувес. Ань ты тӯя лккарыт ниӈхпыл вт нупыл нёлоловит щёс пвлытн минасыт.
Ксыӈ тл тн лын ӯнлын св пвлытн ялантгыт. Тот тн хт арыгтем стыра лумхлас уральтлгыт. Тн халанылт св сосса мхум лгыт. Ты врмаль сака ёмас, ань тва ханты ос мньщи хтпанув тнки пӯльницан ёхтуӈкве ат врмгыт, пвланылт сакати уральтахтгыт.
Ниӈхпыт лккарыг рӯпитан н Татьяна Васильевна Синько ёт мощ потрамасув:
- Татьяна Васильевна лвен, мхум манырсыр аназилыт миӈкве врмгыт?
- Мн палтув тн клинический ос биохимический анализыт миӈкве врмгыт. Хтпа матыр гм ньщи ке, ищхӣпыӈ утыт хосыт тра осн-паттаве.
- Тӯи ос тлы рӯпитым сыс, пуссын аквъёт мансвит хтпа нн палтын уральтахтуӈкве ёхталы?
- Тлы машинал пвлытн яласв. Та порат мн плтувн 1 стыра 500 свиткем лумхлас ёхталы. Туи ос ниӈхпыл хосыт яласв. Ты порат ос 3 стыра 500 свиткем хтпа уральтахты. Тл сыс 5-6 стыра свиткем хтпат лккарытн сунсавет.
- Анализыт хоса вравет?
- Хтпа лпыл анализанэ мыганэ, хтал порат та стгыт. Обед юи-плт лумхлас ёхты, матыр гм ньщи ке, таве пӯльницан ктнэ мгыс мн нпак хансв.
2014 тл псныл ты ниӈхп «Центр профессиональной патологии» нампа округ пӯльницан лтвес. Тот яныг лккарыг рӯпитан хум Николай Ташланов тох лвыс:
- Мн ниӈхп ксыӈ тл йильпи ищхӣпыӈ утыл тстылӯв. Ань тот пвлыӈ мхум пусмалтан мгыс матыр-ти пуссын лы. Ты тла щирыл мнавн округ миркол кӯщаит ос мир пусмалтан департамент яныг нтмил вргыт. Тн матыр эрнут ёвтнэ мгыс акваг олн майлгыт.
Ань акв тамле йильпи ниӈхп врнэ мгыс рнэ нпакыт акван-атыянув. Ам номсгум, китах-хӯрмах тл мины, йильпи ниӈхп рӯпитаӈкве вылтахты. Тот свнув пусмалтан колнак враве. Пвлыӈ мирн маныр лккарыт ргыт, пуссын тот рӯпитаӈкве патгыт тах.
Николай Меров
Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей