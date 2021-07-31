О ситуации с коронавирусом в Югре

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В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса COVID-19. Сейчас каждый желающий может сделать долгожданную прививку, а в скором времени появится возможность выбирать препарат. Но, тем не менее, число заболевших коронавирусом становится все больше.
В последнее время отмечается рост заболевания среди беременных женщин. Беременность – это физиологическое состояние, которое характеризуется снижением иммунной защиты. Группу наиболее высокого риска развития тяжелых форм COVID-19 составляют женщины, имеющие хронические заболевания легких, сердечно-сосудистой системы, артериальную гипертензию, сахарный диабет, онкологические заболевания, ожирение, хроническую болезнь почек, заболевания печени. Передача коронавируса от матери плоду во время беременности маловероятна, но после рождения ребенок может быть подвержен инфицированию вследствие контакта с COVID-положительным человеком.
Все беременные женщины наблюдаются и обследуются по листу маршрутизации женщин в период беременности, родов, послеродовом периоде, утверждённому Департаментом здравоохранения Югры при неблагоприятной эпидемиологической обстановке в медицинских организациях, связанной с COVID-19.
Ситуация по коронавирусу в Югре продолжает оставаться напряженной в Сургуте и Нижневартовске. По информации Нижневартовской городской поликлиники, за неделю с 19-го по 25-ое июля фиксируется рост по всем показателям. Под наблюдением врачей ковид-центров находится 1144 пациента, это на 173 человека больше, чем на прошлой неделе. Пневмония диагностирована у 549 больных (больше на 14,5% в сравнении предыдущей неделей).
В прививочных пунктах округа, в том числе и в выходные дни, продолжается антиковидная вакцинация. К сожалению, регистрируются новые штаммы коронавируса: британский и индийский (так называемый дельта-штамм). Это мутированные вирусы и проявляют они себя по-разному. Стандартная симптоматика COVID-19 дополняется. Заболевшие отмечают у себя такие симптомы как: резь в глазах, светобоязнь, тошнота, реже рвота и диарея.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует привиться от коронавируса всем — и тем, кто болел ковидом (а значит, обладает антителами), и тем, кто с ним пока не сталкивался.
Надежда Рагимова
Россия мўвевн коронавирус мәш эвӑӆт хәӆум вакцина вәӆ. Интӑм кашӑӊ хӑннєхә щит ут ӆоньщтӑты щир тӑйӆ. Ешавәӆ па хӑннєхә пириты питӆ, мӑта пўртән ӆоньщтӑты ӆӑӊхӑӆ. Кашӑӊ хӑтӆ ар хуят прививка вєрӆӑт, тәп щи кўтн интӑм ар хӑннєхә щи мәшн мәшитӆӑт.
Юхи хӑщум пурайн няврєм тӑйты имет кўтн ар хуят щи мәшн мәшитты питсӑт. Хән ими няврєм тӑйӆ, иммунитетӆ вевтама йиӆ, щирн щи нє коронавирус мәшн ӆавӑрта кӑшитӆ. Мєт ӆавӑрта мәшитӆӑт щи нєӊӑт, мӑтайт турӑх, сӑм, вєрк, мухӑӆ муй па онко мәшӑт тӑйӆӑт. Ӑӊкеӆ эвӑӆт няврєма щи мәш ӑн юхӑтӆ, тәп хән ӆўв сєма питӆ, ӑӊкеӆ пиӆа ха уӆман мәшитты щир тӑйӆ.
Няврєм тӑйты иса нєӊӑт интӑм ма па тәса вантӆыйт.
Округевн кашӑӊ хӑтӆ мєт ар хӑннєхә Сәрханӆ па Нижневартовск вошӊӑнӑн мәшӑӊа йиӆӑт. Нижневартовской пәӆьница эвӑӆт айкеӆ щирн, ӛхӑт ӆапӑт мӑр аршӑк хӑннєхә мәшитты питӑс. Интӑм ковид-центрӑт хущи 1144 мәшӑӊ хӑннєхә хӑншман вәӆӆӑт. Турӑх мәш 549 хӑннєхә тӑйӆ, щит мӑнум ӆапӑт киньщи 14,5 % аршӑка йис.
Округевн пәӆьницайтӑн прививкайт омӑсӆайт, щи кўтн рўтьщӑты хӑтӆӊӑнӑн ищи пуртән ӆоньщтӑты щир вәӆ. Шаль, хуты интӑм йиӆуп штаммӑт коронавирус тывсӑт: британской па индийской. Хӑннєхәйт ар щирн щи мәшн юхӑтӆайт, итәхӑт лупӆӑт, сємӆаӆ кӑшаӊа йиӆӊӑн, хунӆ мәшитӆ, охӑтӆ.
Здравоохранения всемирной организация ёх лупӆӑт, ӆәӆн иса ёх коронавирус мәш эвӑӆт пуртән ат ӆоньщтӑӆӑт. Щи хуятӑта, хуйтат сыры кӑшитсӑт, ищи прививка омӑсты мосӆ. Щиты шимӑӆшӑк хӑннєхә щи утн мәшитты питӆӑт.
Надежда Рагимова