В Югре расширяются возможности для получения компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях

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Изменения в закон автономного округа «О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования» одобрили 30 июля члены правительства Югры. Об этом стало известно по итогам очередного заседания, состоявшегося под председательством губернатора Натальи Комаровой.
«В соответствии с решением для назначения компенсации в составе семьи учитываются все дети, включая совершеннолетних, обучающихся в очной форме в образовательной организации любого типа и вида в возрасте до 23 лет, не вступивших в брак», – подчеркнула глава региона. Исключение составляют организации дополнительного образования.
Таким образом, в соответствии с документом уточняется категория совершеннолетних детей, учитываемых при назначении компенсации за второго, третьего и последующих детей.
Это связано с возрастающей иждивенческой нагрузкой на семью в период получения ребенком образования по очной форме.
По информации info@admhmao.ru