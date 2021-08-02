Величина прожиточного минимума в Югре будет устанавливаться 1 раз в год

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Величина прожиточного минимума в Югре будет устанавливаться 1 раз в год

Изменения в окружной закон «О потребительской корзине и порядке установления величины прожиточного минимума в Югре» одобрили члены регионального правительства в ходе очередного заседания, состоявшегося под председательством губернатора Натальи Комаровой.

«Документ приводится в соответствие с правилами, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации. Основное изменение касается того, что величина прожиточного минимума теперь устанавливается не поквартально. Этот показатель на очередной год устанавливается до 15 сентября года текущего», – сказала глава региона.

Наталья Комарова также отметила, что сведения о величине прожиточного минимума будут публиковаться ежегодно на официальном сайте Росстата.

Исполняющий обязанности директора департамента труда и занятости населения Валерий Беспояско доложил, что сам закон будет переименован и в новой версии будет называться «О величине прожиточного минимума в Ханты-Мансийском автономном округе». Размер прожиточного минимума будет устанавливаться 1 раз в год.

По информации info@admhmao.ru

Пнд, 02/08/2021 - 08:57

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