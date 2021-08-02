Окружной Дом народного творчества приглашает юных певцов примерить на себя звание «Югорская звезда»

  • Русский
Окружной Дом народного творчества приглашает юных певцов примерить на себя звание «Югорская звезда»

В Окружном Доме народного творчества открыт приём заявок на участие в новом этапе онлайн-конкурса «Югорская звезда» - «Вокал». Заявиться на этап может любой югорчанин в возрасте от 5 до 18 лет с творческим номером по следующим номинациям:

Народный вокал (стилизация или аутентичное исполнение);

Эстрадный вокал;

Академический вокал.

Заявки принимаются через электронную форму до 7 сентября 2021 года. Для участия в конкурсе установлен организационный взнос в размере: 800 рублей с солиста, 1 500 рублей с ансамбля.

В поступивших работах будут оцениваться - уровень исполнительского мастерства, соответствие поэтического и музыкального содержания, раскрытие художественного образа, сценическая культура, художественная ценность репертуара, соответствие представленного репертуара возрасту исполнителя.

Выступления победителей войдут в программу Гала-концерта, которая будет транслироваться на YouTube-канале Окружного Дома народного творчества.

Подробную информацию о конкурсе и условиях участия можно узнать по телефону 8 (3467) 33-30-37, а также на официальном сайте Окружного Дома народного творчества.

 

Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»

Пнд, 02/08/2021 - 14:03

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Обратная связь

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.