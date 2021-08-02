Окружной Дом народного творчества приглашает юных певцов примерить на себя звание «Югорская звезда»

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В Окружном Доме народного творчества открыт приём заявок на участие в новом этапе онлайн-конкурса «Югорская звезда» - «Вокал». Заявиться на этап может любой югорчанин в возрасте от 5 до 18 лет с творческим номером по следующим номинациям:
Народный вокал (стилизация или аутентичное исполнение);
Эстрадный вокал;
Академический вокал.
Заявки принимаются через электронную форму до 7 сентября 2021 года. Для участия в конкурсе установлен организационный взнос в размере: 800 рублей с солиста, 1 500 рублей с ансамбля.
В поступивших работах будут оцениваться - уровень исполнительского мастерства, соответствие поэтического и музыкального содержания, раскрытие художественного образа, сценическая культура, художественная ценность репертуара, соответствие представленного репертуара возрасту исполнителя.
Выступления победителей войдут в программу Гала-концерта, которая будет транслироваться на YouTube-канале Окружного Дома народного творчества.
Подробную информацию о конкурсе и условиях участия можно узнать по телефону 8 (3467) 33-30-37, а также на официальном сайте Окружного Дома народного творчества.
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»