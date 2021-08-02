Краткий, но яркий земной путь

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Сегодня, 2 августа, Валентине Николаевне Кочетыговой исполнилось бы 70 лет. Эту женщину знают и помнят многие югорчане. Валентина Николаевна Кочетыгова проработала в сфере культуры автономного округа 40лет, является заслуженным работником культуры Российской Федерации, лауреатом окружной премии «За развитие культуры малочисленных народов Севера». Сначала она была руководителем отдела культуры Сургутского района, генеральным директором Историко-культурного центра «Старый Сургут». Затем с 2002 по 2008 годы назначена начальником управления искусств, заместителем директора Департамента культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. С 2008 года руководила Этнографическим музеем под открытым небом “Торум Маа». 22 июля 2016 года В.Н. Кочетыгова после продолжительной болезни ушла из жизни.
Сегодня, в этнографическом музее «Торум Маа», в социальной сети Вконтакте vk.com/torummaa провели онлайн встречу-воспоминание «Краток земной маршрут…», посвященную жизнедеятельности Валентины Кочетыговой.
О добрых и незабываемых минутах общения, о том, какое участие она приняла в судьбе каждого, кто оказался с ней рядом, высказались в прямом эфире гости студии. С некоторыми воспоминаниями на своей официальной странице поделились сотрудники этнографического музея.
Наталья Комарова:
«Она была очень сильным человеком. Кто рядом с ней находился, воспринимал эту силу, и, может, даже подпитывался ей».
Яков Яковлев:
«У неё был огромный талант общаться с людьми. Вряд ли этому можно научиться, скорее, это врождённое. Она могла решить почти любой вопрос, потому что с лёгкостью и одинаковым чувством уважения разговаривала с любым – от дворника до губернатора. Она очень быстро и совершенно естественно создавала в беседе атмосферу доброжелательности, и в итоге легко завоёвывала единомышленников».
Светлана Лазарева:
«Валентина Николаевна относилась к редкой уникальной когорте руководителей, которые руководят душой и которые вкладывают душу во всё, что они делают, во все начинания. Именно поэтому в «Торум Маа» всегда была атмосфера теплоты, атмосфера творчества».
Виктор Журавлев:
«Есть люди, без которых трудно представить себе Югру. Они – соль земли. Сильные, всем сердцем любящие наш суровый край. Такие, как Валентина Кочетыгова».
Александр Конев:
«Мы ждали этот день, второе августа, для того, чтобы сказать ей, как мы любим её, как мы ценим её. Как мы благодарны за то, что она, кемеровская девчонка, так мощно и сильно полюбила Сургут, Ханты-Мансийск и сколько сил она вкладывала, чтобы процветал этот край. Считаю, что профессиональной жизни она в полном объеме отдала свой ум, своё сердце, свою душу для того, чтобы мы жили лучше, интереснее, дружнее. Мы ждали этот день, но не успели ей сказать эти слова».
Коллектив объединенной редакции национальных газет тоже помнит Валентину Николаевну Кочетыгову, как доброго, открытого для общения человека, которая всегда была рада поделиться информацией о жизни хантов, манси и лесных ненцев, знакомила с зарубежными учёными и приглашала на традиционные праздники, семинары, выставки. Она была лучиком света для коренных жителей Югры. И этот лучик до сих пор теплится в наших сердцах.
Тамара Мерова
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