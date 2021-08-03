В Ванзевате прошёл мастер-класс по бересте

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- Хантыйский
Большую часть вещей необходимых в хозяйстве наши родители делали сами. Предметы домашнего обихода изготовлялись исключительно из местных материалов. Огромное количество вещей делалось из бересты. Каждая семья имела множество берестяных емкостей разной формы и назначения. Берестяные изделия хантыйских мастериц вызывают восхищение разнообразием форм и украшений. Многое из того, что являлось необходимой частью бытия, из чего состояла культура в целом, ушло безвозвратно. Кое-что уходит прямо на наших глазах. Мы, дети нового поколения, должны сохранить и возрождать свою культуру.
Пришло время собирать ягоду. С женщинами, собираясь за ягодой, решили пошить себе «хинт» и «воньщуп», это мы способны сделать сами своими руками. В селе Ванзевате Белоярского района в июле провели мастер-класс «Береста. За ягодой – хинт, воньщуп». Эта тема выбрана не просто так. Береста у народа ханты – распространенный материал для изготовления разнообразной посуды для повседневных нужд. В изделиях из бересты ягода хранится лучше и не портится.
В нашей работе мы хотели продемонстрировать, что процесс изготовления хантыйских изделий из бересты увлекателен и под силу даже детям.
В мастер-классе приняли участие наши женщины-мастерицы, труженицы Нелли Григорьевна Пичерская, Юлия Петровна Гындышева, Вера Никитична Тимиргалеева, Татьяна Андреевна Молданова. Женщины принесли изделия своих родителей и бабушек, что послужило образцом для шитья.
Бересту собирали в конце июня, и поэтому она используется для повседневного использования, на неё не наносится орнамент, так как береста светлая. Нашли запасы осенней бересты, на ней можно выскабливать узор. Всю технологию от начала до конца прошли всей группой. И так увлеклись женщины изготовлением изделий, что не только хинт и воньщуп пошили, но и другие изделия сделали, их творению и искусству диву даёшься. Подарки готовы внукам, детям и даже на продажу. Ждем осени и опять за берестой. Будем шить берестяные изделия и наносить узоры.
По информации Валентины Ирган, директора Центра культуры «Созвездие» с. Ванзеват, подготовила Надежда Вах
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Катра пурайн хӑнтэт мосты пурмӑсӑт ӆапкайн хән ӆәтыйӆсӑт, щит ӆыв ёнтсӑт па вєрсӑт. Ар щимӑщ пурмӑс ӆыв тунты эвӑӆт вєрӑнтыйӆсӑт. Кашӑӊ хотн хинӑт, воньщупӑт, йиӊӆӑт, анӑт вәсӑт. Тӑм йисн айӆат ёх щи вєр ӑн вәӆэӆ, айкємн тӑм вєр вәтшӑты питсэв. Щи пӑта нємасыя ванӆтупсэт вєрӑнтты, йис пурмӑсӑт вєрты вәнӆтыйӆты па айӆат хуятӑт вәнӆтӑты мосӆ. Ӆәӆн мўӊ шуши мир йис вєрӆўв ат хӑщсӑт па няврємӆўвн, хиӆыӆўвн ат вәсыйт.
Щи пӑта Нуви сӑӊхум районӑн Ваньщавӑт кәртӑн мўӊ имет пиӆа хинт па воньщуп ёнтты нумӑс вєрсўв. Ешавәӆ воньщумут ӑкӑтты пура щи юхӑтӆ. Щимӑщ хинтӑн воньщумут хўв мӑр шавиман тӑйты рӑхӆ. Хинт па воньщуп ёнтты шєӊк әмӑщ, щи вєра няврємӑт ищи вәнӆтыйӆты вєритӆӑт.
Вәщ тыӆӑщ оӆӊитум хӑтӆӑтн кўлупн ӑктӑщсўв. Щив вєрӑнтты нєӊӑт Нелли Григорьевна Пичёрская, Юлия Петровна Гындышева, Вера Никитична Тимиргалеева па айӆат нє Татьяна Андреевна Молданова юхӑтсӑт.
Мўӊ тунты лыпӑт єнумты тыӆӑщн ӑкӑтсўв, щи пӑта ӆўв нуви хӑруп, хӑнши такӆы ёнтты рӑхӆ. Тәняӆ сўс ищи вәнта тунты ӑкӑтты ӊхсўв, щи тунтыйн хӑнши ма тывӆ.
Ин имиӆўва тӑм вєр щи мурта сӑма рӑхӑс, ӆыв хинт па воньщуп ёнтум тумпийн тунты эвӑӆт па арсыр хурамӑӊ пурмӑсӑт вєрсӑт. Ин ӑнтә тәп ӆывеӆа, няврємӆаӆа па хиӆыӆаӆа ищи мойӆупсэт тывсӑт.
Ин мўӊ сўс пура ӆавӑӆты питӆўв, ӆәӆн вәнта тунты ӑкӑтты мӑнты. Ӛхӑт па щи хурамӑӊ пурмӑсӑт вєрты питӆўв па няврємӆўв тӑм әмӑщ вєра вәнӆтӑты.
Валентина Ирган китум нєпек щирн
Путӑр хӑншӑс: Надежда Вах
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