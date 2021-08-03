Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие приступило к регулярным пассажирским перевозкам

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Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие приступило к регулярным пассажирским перевозкам

В Ханты-Мансийске сменился подрядчик, осуществляющий регулярные пассажирские перевозки по городским маршрутам. С 1 августа функции выполняет Муниципальное Дорожно-эксплуатационное предприятие.

«В соответствии с федеральным законодательством был проведен конкурс «На выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам». По его итогам заключен муниципальный контракт с муниципальным дорожно-эксплуатационным предприятием Ханты-Мансийска», - рассказал директор МДЭП Александр Сергеев.

Ранее пассажирские перевозки осуществлял ОАО «Ханты-Мансийское АТП», которое не имело в своем распоряжение собственного автобусного парка для городских маршрутов, а использовало транспорт, принадлежащий муниципалитету.

Весь персонал, задействованный на городских перевозках, сможет перейти в МДЭП с сохранением всех социальных гарантий и заработной платы. Только за последнюю неделю были трудоустроено 12 сотрудников.

Александр Сергеев пояснил, что предприятие в достаточном объёме обеспечено необходимыми техническими ресурсами, инфраструктурой для организации бесперебойного транспортного обслуживания граждан. Автопарк будет еще пополняться: на баланс предприятия уже поступило дополнительно 10 новых автобусов, поставка ещё семи ожидается до 5 августа. Все они оснащены оборудованием для маломобильных граждан, терминалами бесконтактной оплаты. Благодаря увеличению автопарка интервал движения будет сокращаться.

«Стоимость проезда в общественном транспорте до 1 января следующего года пересматриваться не будет», - подчеркнул руководитель предприятия. Кроме того, он выступил с предложением организовать перевозку детей до 18 лет без оплаты.

Директор МКУ «Служба социальной поддержки населения» Оксана Лунгите уверена, что смена подрядчика только улучшит качество обслуживания пассажиров-льготников: «Все социальные проездные, которые были выданы в 2020-ом, действительны до конца текущего года. Они актуальны как для городских перевозок, так и для маршрута «Дачный».

Стоит отметить, что городской общественный транспорт перевозит ежедневно чуть более 83 тысяч пассажиров по 20 маршрутам.

По всем вопросам, связанным с работой городского транспорта, звоните на горячую линию диспетчерской службы по телефону 8 (3467) 35-99-59 или 8-902-828-5220.

Муниципальное бюджетное учреждение

«Городской информационный центр»

Втр, 03/08/2021 - 14:08

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