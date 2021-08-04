В Югру будет поставлено два новых теплохода «Метеор»

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В Югру будет поставлено два новых теплохода «Метеор»

Церемония спуска головного судна на подводных крыльях нового поколения проекта «Метеор 120Р» состоялась 3 августа в Нижегородской области с участием губернатора Югры Натальи Комаровой.

В мероприятии также участвовали заместитель руководителя федерального агентства морского и речного транспорта Константин Анисимов, директор департамента судостроительной промышленности и морской техники министерства промышленности и торговли России Борис Кабаков, представители центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева, компании «Северречфлот».

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян сообщил, что «Метеор 120Р» - это совершенно новое переосмысленное видение модели, отвечающее требованиям времени по дизайну, безопасности и комфорту.

«Центральное конструкторское бюро Алексеева всегда славилось своим научным потенциалом и проектами скоростных судов, не имеющих мировых аналогов. Уверен, что «Метеор 120Р», как и его предшественника, ждет достойное будущее», - сказал он.

«Отличительная черта нашего края – наличие большого количества водоемов – сотни тысяч водных объектов, включая такие великие реки, как Иртыш и Обь, – отметила Наталья Комарова. – В нашем регионе есть труднодоступные поселения, в которые сезонно можно добраться водным транспортом. Сегодняшний «Метеор» мы зачисляем на службу югорчанам».

Отметим, что из-за географических и природно-климатических особенностей автономного округа данный тип судов является востребованным и наиболее подходящим для пассажирских перевозок в Обь-Иртышском бассейне.

Задействованные в настоящее время «Метеоры» эксплуатируются уже более 30 лет. В этой связи в 2020 году было принято решение о постройке для Югры двух теплоходов «Метеор-120Р». Они предназначены для перевозки пассажиров по маршрутам «Ханты-Мансийск – Урманный» и «Приобье – Березово – Нижние Нарыкары». Первый теплоход будет поставлен в регион в сентябре 2021 году, второй – в сентябре 2022 года.

Наталья Комарова напомнила, что в Югре уже ведется обновление водного транспорта. В частности, заменены две «Линды» на теплоходы «Валдай 45Р».

«Соглашение о постройке и поставке двух теплоходов «Валдай 45Р» с центральным конструкторским бюро имени Р.Е. Алексеева мы подписали в 2018 году. В 2019 году, когда спускали на воду «Валдаи», договорились о строительстве «Метеоров». Сейчас нами заказано два судна. Еще два – на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького», – добавила губернатор.

Поставленные в Югру теплоходы выполняют пассажирские перевозки по маршрутам «Ханты-Мансийск – Нялинское», «Ханты-Мансийск – Сургут». Их пассажировместимость составляет 45 человек, а сами судна развивают скорость до 60 километров в час.

Наталья Комарова подчеркнула, что в настоящее время прорабатывается вопрос о создании плавучей поликлиники – двухпалубного современного медицинского судна. Работу над проектом также ведет конструкторское бюро имени Р.Е. Алексеева.

«Мы единственные в Российской Федерации имеем опыт размещения поликлиники на речном судне. Это позволяет оказывать медицинские услуги в труднодоступных населенных пунктах на высоком уровне», – сказала губернатор Югры.

По информации info@admhmao.ru

Ср, 04/08/2021 - 15:01

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