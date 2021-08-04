Югра представит лучшие решения для благополучия детей на всероссийском форуме «Вместе – ради детей»

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Заседание организационного комитета по подготовке и проведению двенадцатого всероссийского форума по продвижению социальных инноваций в сфере семьи и детства «Вместе – ради детей!» провел заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов.
Мероприятие состоится в Сургуте 7-10 сентября в очно-заочном формате. Тема форума: «Новые решения для благополучия детей». Его цель – тиражирование лучших эффективных социальных практик.
Участниками мероприятия станут 500 человек из различных регионов России.
Заместитель директора департамента социального развития Югры – начальник управления семейной и демографической политики Елена Немчинова доложила, что подготовка к проведению форума «Вместе – ради детей» ведется в соответствии с планом и утвержденными графиками.
В настоящий момент разработана программа, в которую включено 40 мероприятий, в том числе пленарное заседание, работа экспертно-консультативного совета, мастер-классы, выставки-практики, зал друзей, экспертный клуб руководителей делегаций, детского пресс-центра и многие другие.
«В числе ключевых партнеров форума – 11 учреждений некоммерческого сектора, которые примут участие в работе площадок, включая муниципальную гостиную. Также в гостиной предусмотрено участие делегатов Сургута, Нижневартовска, Лангепаса, Ханты-Мансийска, Сургутского района. Югорчане расскажут о взаимодействии с общественными, некоммерческими организациями, об опыте возврата детей в биологические семьи, профилактики социального сиротства, – продолжила Елена Немчинова. – Всего к настоящему моменту заявки на участие в мероприятии поступили из 8 федеральных округов».
Кроме того, в рамках форума свои двери откроет детский пресс-центр. В настоящее время совместно с фондом поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, ведется работа по организации его деятельности. В ходе форума юные участники детского пресс-центра выпустят газету, на страницах которой расскажут о событии, Югре и лучших практиках региона. Войти в число юных журналистов смогут не только ребята из Сургута, но и других муниципалитетов автономного округа, работая в онлайн-формате.
«Помимо печатного издания, будет изготовлена электронная версия газеты, которая будет опубликована на официальном ресурсе форума, – рассказала заместитель директора по координации СМИ медиахолдинга «Югра» Ольга Межлумян. – Также будет производиться видеоконтент с участием детской редакции окружной телерадиокомпании «Югра», юных корреспондентов. Работа детского пресс-центра будет организована с обязательным соблюдением всех ограничений, действующих в регионе с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции».
В деревне Русскинская Сургутского района состоится выездное заседание экспертного клуба руководителей делегаций «Система поддержки обучения и развития детей коренных малочисленных народов Севера в Югре». Здесь запланировано участие 50 экспертов из числа представителей федеральных и региональных министерств и ведомств, фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Они рассмотрят новые подходы к формированию этнокультурной системы образования, в том числе в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера.
Заместитель директора департамента образования и молодежной политики Югры – начальник управления молодежной политики и воспитания детей Геннадий Забайкин сообщил, что участники выездного заседания познакомятся с деятельностью Русскинской средней школы, музея природы и человека имени А.П. Ядрошникова, арт-парка «Этноград», центра национальных культур.
Говоря о культурно-досуговой программе для участников форума, первый заместитель директора регионального департамента культуры Владимир Фризен отметил, что гостям будут представлены fashion-шоу, творческая программа «Филармония – детям», музейные программы, концерты и многое другое.
«Вопросы, касающиеся благополучия детей, важны. В ходе форума нужно дать детям возможность самим рассказать о том, что их интересует, какие аспекты жизни для них наиболее актуальны», – подчеркнул Всеволод Кольцов.
По информации info@admhmao.ru