«Таксар Махум – Крепкие люди». Вторая смена

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«Таксар Махум – Крепкие люди». Вторая смена

Наши отцы и деды без проблем разжигали костер в лесу под проливным дождем, легко «читали» лесную книгу, ориентируясь в лесу без каких-либо специальных приспособлений. Могли  правильно  свалить сушину,  соорудить временное жилище  для удобного ночлега. Умели вскипятить чай, даже если не взяли с собой в тайгу котелка… Словом, они умели делать столько всего, о чем молодое поколение нашего времени не имеет ни малейшего понятия. И все это нельзя выведать в Интернете.

Приобрести набор бесценных знаний, освоить эти и другие навыки выживания в экстремальных ситуациях предлагает интерактивная программа «Таксар Махум – Крепкие люди». Вторая смена проекта встретит своих участников с 16 по 20 августа 2021 года.

Условия участия в программе:
1. Режим занятий с 10:00 до 13:00 ежедневно в течение 5 дней с 16 по 20 августа 2021 г.
2. Участие в программе платное: 1000 рублей за 5 дней
3. Удобная спортивная одежда для леса (желательно х/б камуфляжный костюм)
4. Заявки принимаем до 18:00 13 августа 2021 г.

Дополнительная информация и запись на вторую смену по телефонам:
+7(3467)362-552 (доб. 109)
+79003917814 – Елизавета Анатольевна
+79821419750 – Дарья Борисовна

Будем рады видеть вас участниками нашей программы!
Водно-питьевой режим обеспечим.

 

Чт, 05/08/2021 - 12:39

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