Как заготовить дрова из валежника

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Для жителей малых населенных пунктов округа заготовка дров на зиму является необходимостью. В этом материале вы узнаете, как правильно заготовить и собрать валежник для собственных нужд.
Валежник отнесен к недревесным лесным ресурсам, заготовка и сбор которых осуществляется в соответствии с положениями Лесного кодекса. Каждый гражданин имеет право свободно и бесплатно пребывать в лесах, осуществлять для собственных нужд, заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов. Но при этом он обязан соблюдать правила пожарной, санитарной безопасности в лесах, правила лесовосстановления и правила ухода за лесами.
Необходимо обратить внимание, что сухостой к валежнику не относится, так же как и порубочные остатки в местах проведения лесосечных работ и незаконных рубок лесных насаждений. Важно понимать, что сухие, стоящие на корню деревья являются именно сухостоем, а не валежником. Кроме того, деревья, которые лежат на земле, но имеют зеленую листву или хвою, также не относятся к валежнику.
Деревья, вывернутые с корневищем из-за плохой погоды, не являются мертвыми деревьями, хотя они лежат на земле, но могут продолжать жить, расти и даже давать потомство. Необходимо лишь время для, того, чтобы проявились признаки усыхания данных деревьев. К сбору валежника следует отнести все то, что не требует проведения спиливания, срубания и срезания деревьев, кустарников, влекущее отделение стволовой части дерева от корневой системы. Оставленные на лесосеке срубленные хлысты, бревна, старые штабели, являются собственностью арендатора лесного участка, соответственно забрать такую древесину нельзя.
Итак, если вы собрались заготавливать дрова, для правильного отнесения того или иного дерева к валежнику, необходимо знать следующие его критерии:
1) дерево или его часть лежит на поверхности земли;
2) дерево имеет признаки естественного отмирания (является мертвым);
3) деревья или их части не расположены в месте проведения лесосечных работ, на них отсутствуют признаки спиливания, срезания или срубания.
К признакам естественного отмирания деревьев следует относить отсутствие на ветвях и вершине хвои и листвы, прекращение сокодвижения, частичное или полное отслоение коры от ствола дерева, изменение цвета древесины, наличие на ней стволовой гнили, дупла, трутовых грибов, плесени, мха, присутствие следов заселения стволовыми вредителями (короед, лубоед, усач).
Важно отметить, что незнание правильного толкования понятия валежник и правил его сбора может привести к административной и даже уголовной ответственности.
Заготавливать валежник можно в течение всего года. Объем и габаритные размеры собранного валежника не устанавливаются. Запрещается заготовка валежника в местах проведения лесосечных работ, в местах складирования древесины. При заготовке валежника допускается применение ручных пил, топоров, бензопил.
Для заготовки и транспортировки валежника не допускается применение специализированной техники. Следует обратить внимание, чтобы не был поврежден почвенный покров, подросшие молодые ценные породы лесных культур.
По информации службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды округа материал подготовила Надежда Рагимова
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Ай кәртӑтн вәӆты мир тўт х такӆы вәӆты щир ӑн тӑйӆӑт. Тӑӆн ищки пурайн кәр ӑӆӆяты мосӆ. Щирн ӆыв ӆўӊ пурайн тўт х ӆэщӑтӆӑт. Интӑм ӆўӊтаты, хутыса вәнтӑн иӆ рӑкнум сорум х пайт ӆэщӑтты, муй рӑхӆ вєрты вәнтӑн, муй ӑнтә.
Федеральной поступсы хўват иӆ рӑкнум сорум хӑт ищи тўӊщирӑӊа ӆэщӑтты мосӆ. Кашӑӊ хӑннєхә кәр ӑӆӆяты щира щи утӑт ӆэщӑтты щир тӑйӆ. Тәп щи пурайн мосӆ иса тәса вєрты, тўт хӑр щӑта вєрты ӑн рӑхӆ, иса хӑщум ай сорум нўвӑт ӑкӑтты мосӆ.
Мосӆ вәты, тәп иӆ рӑкнум сорум х пайт ӑкӑтты рӑхӆ. Щи сорум хӑт, мӑтайт ӆєрӑт ин вәнты мўвн вәӆӆӑт, эвӑтты ӑн рӑхӆ. Щӑӆта па хӑннєхә эвтум тўт хӑт вәнтӑн ки хӑщсӑт, щи утӑт ӑкӑтты ищи ӑн рӑхӆ. Щит поступсы хўват ӆоӆумты вєр кана тӑйӆы. Мўвн уӆум хӑт, мӑтайт вўсты лыптӑт тӑйӆӑт, эвӑтты ищи ӑн рӑхӆ.
Итәх пурайн атум тәрумн вот шєӊк пуӆ, итәх хӑт иӆ мәрємӑӆыйт, ӆыв ӆыӆӑӊа вәӆӆӑт, иӆ питман єнумӆӑт, щитӑт эвӑтты ӑн мосӆ. Щӑӆта муӆты оӆ мӑр мӑнӆ, ӆыв сорума ки йиӆӑт, щи пийн тәп веӆщи щитӑт эвӑтты щир вәӆ.
Мосӆ вәты, тәп щимӑщ хӑт ӑкӑтты рӑхӆ, мӑтайт хущи павӑрт па ӆєр кӑтна эвӑтты ӑн мосӆ.
Вәнта тўт х ӑкӑтты мӑнӆӑты ки, нынана вәты мосӆ, мӑта хӑт ӆэщӑтты рӑхӆ:
- х муй х шәп мўвн уӆман вәӆ;
- х иса сорума йис, лыптӑт щӑта ӑн єнумӆӑт, павӑрт питыя, ӆыюма йис;
- щи х уӆ щи тӑхийн, хута нын еӆпенӑн па хӑннєхә щитӑт ӑн эвтӑс.
Па хӑт хӑннєхә ӆэщӑтты питӆ ки, ӆўв федеральной поступсы щирн сўтытӆы.
Сорум па иӆ рӑкнум тўт х оӆ мӑр ӆэщӑтты рӑхӆ. Муй арат нынана мосӆ, щи арат ӑкӑтты рӑхӆ. Щитӑт ӆэщӑтты пурайн ӆаюм, х эвӑтты щўӊк пӑнӑн вўты щир ищи вәӆ.
Мосӆ вәты, тўт х трактор тўтӑӊ хопн ӑкӑтты ӑн рӑхӆ. Мосӆ щиты ӆэщӑтты, ӆәӆн мўвн єнумты ай хиет ӑн шўкатты.
Рўщ нєпек хўват хӑншӑс Надежда Рагимова
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