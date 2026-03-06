В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре стартовала заявочная кампания на программу «Женщина-лидер. Север и Дальний Восток»
В преддверии 8 марта Мастерская управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» начала прием заявок на участие в образовательной программе «Женщина-лидер. Север и Дальний Восток» для жительниц Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Регистрация открыта до 27 марта. Обучение пройдет в смешанном формате с апреля по август 2026 года. Образовательная программа включает экспертные лекции и вебинары, панельные дискуссии с представителями региональных и федеральных органов государственной власти, а также публичную защиту проектов.
Ключевая цель потока – формирование устойчивых управленческих команд, способных решать актуальные социально-экономические задачи регионов Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны РФ. Регистрация открыта по ссылке до 27 марта на цифровой платформе «Россия – страна возможностей».
К участию приглашаются женщины – граждане Российской Федерации жительницы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры старше 25 лет, имеющие высшее образование и занимающие руководящие должности на момент подачи заявки. Профессиональная деятельность должна быть связана с развитием территорий Дальневосточного федерального округа и (или) Арктической зоны РФ по одному из направлений: политика памяти, самоидентичность региона, здоровьесбережение, креативные индустрии, туризм, гостеприимство. Отбор осуществляется на конкурсной основе.
«Программа «Женщина-лидер. Север и Дальний Восток» стала площадкой для формирования устойчивых управленческих команд. Ее участницы работают над прикладными задачами развития территорий. В прошлом потоке команды представительниц Арктической зоны и Дальнего Востока – от Мурманска до Камчатки – реализовали 19 пилотных инициатив, которые уже помогают отвечать на запросы людей в регионах. Среди них: «Расти с Ямалом: создаем историю вместе» по профориентации школьников, «СВОи встречи» для поддержки бойцов, вернувшихся с СВО, «Точка опоры» для повышения правовой защищенности жителей малочисленных населенных пунктов Республики Карелия, «Наставник твоего успеха» в сфере молодежного наставничества, «Феномен Дальнего Востока», направленный на развитие туризма и популяризацию макрорегиона среди молодежи, и другие социально ориентированные проекты. Именно женщины сегодня задают новые стандарты управления, сочетая стратегическое мышление с чуткостью к запросам людей. Желаю участницам успехов!» – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
Результатом обучения станет запуск командных проектных инициатив с потенциалом для включения в региональные стратегии развития. Первый очный модуль состоится 11–15 апреля 2026 года в Мастерской управления «Сенеж» (г. Солнечногорск Московской области), финальный – в августе 2026 года в г. Биробиджан Еврейской автономной области.
«Женщина-лидер. Север и Дальний Восток» – часть флагманского проекта «Женщина-лидер». За пять лет в нем приняли участие более 1,8 тысячи женщин из 43 стран.
Обучение проводится на безвозмездной основе. Расходы, связанные с проездом к месту проведения очных модулей и проживанием, осуществляются за счет направляющей стороны либо личных средств участницы.
Программа реализуется при поддержке Совета Евразийского женского форума, Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, Правительства Еврейской автономной области и Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема.