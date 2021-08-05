Институт эстонского языка приглашает на соискание премии

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Открыт приём заявок на соискание премии в области наук 2021 года.
Цель присуждения премии – признание научных работ родственных народов, не имеющих своей государственности.
Премия присуждается за работу, изданную в течение последних четырёх лет (2017–2021) в виде монографии, сборника или комплексного труда в двух категориях:
1) Премия в области национальных наук: научная работа в сфере национальных наук (литературоведение, языкознание, история, археология, этнология, фольклористика) уральских народов на любом языке;
2) Научная премия родственных народов: научная работа в любой области, изданная на одном из родственных языков.
Величина премии в обеих категориях составляет 1250 евро.
Срок выдвижения кандидатов 23 августа 2021 года!
В этом году подача заявок на соискание премии производится в электронном формате. Поэтому до подачи заявки просим непременно ознакомиться с уставом премии и правилами выдвижения кандидатов.
Лауреаты премии в области национальных наук будут объявлены в день родственных народов, который состоится в этом году 16 октября.
При возникновении вопросов просим связаться с координатором Программы родственных народов:
Marika Alver
(+372) 5552 9199