Институт эстонского языка приглашает на соискание премии

  • Русский
Институт эстонского языка приглашает на соискание премии

Открыт приём заявок на соискание премии в области наук 2021 года.

Цель присуждения премии – признание научных работ родственных народов, не имеющих своей государственности.

Премия присуждается за работу, изданную в течение последних четырёх лет (2017–2021) в виде монографии, сборника или комплексного труда в двух категориях:

1) Премия в области национальных наук: научная работа в сфере национальных наук (литературоведение, языкознание, история, археология, этнология, фольклористика) уральских народов на любом языке;

2) Научная премия родственных народов: научная работа в любой области, изданная на одном из родственных языков.

Величина премии в обеих категориях составляет 1250 евро.

Срок выдвижения кандидатов 23 августа 2021 года!

В этом году подача заявок на соискание премии производится в электронном формате. Поэтому до подачи заявки просим непременно ознакомиться с уставом премии и правилами выдвижения кандидатов.

Лауреаты премии в области национальных наук будут объявлены в день родственных народов, который состоится в этом году 16 октября.

 

При возникновении вопросов просим связаться с координатором Программы родственных народов:

Marika Alver

marika.alver@eki.ee

(+372) 5552 9199

Чт, 05/08/2021 - 17:14

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Обратная связь

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.