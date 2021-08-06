Шесть муниципалитетов признаны лучшими в Югре по эффективности деятельность органов местного самоуправления

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Итоги ежегодного мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2020 год утвердили члены правительства Югры. Об этом стало известно 5 августа по итогам очередного заседания, состоявшегося под председательством губернатора Натальи Комаровой.
«Гранты за достижение наилучших значений показателей в 2020 году получают Белоярский, Нижневартовский, Сургутский районы, города Урай, Ханты-Мансийск, Покачи», – сказала глава региона.
Отдельно Наталья Комарова подчеркнула, что мониторинг характеризует уровень развития муниципальных образований, эффективность работы команд по повышению качества жизни.
«Эти оценки необходимо рассматривать как индивидуальные рекомендации для каждого муниципалитета по принятию управленческих решений органами местного самоуправления в интересах югорчан», – нацелила губернатор.
Директор департамента экономического развития – заместитель губернатора Роман Генкель доложил, что мониторинг эффективности деятельности органов местного самоуправления производился по 41 показателю. Для определения размера грантов муниципалитетам была проведена комплексная оценка эффективности по 14 показателям.
В частности, был организован мониторинг состояния жилищного фонда, охраны прав граждан и юридических лиц, инвестиционной политики и других показателей.
Директор регионального аналитического центра Сергей Корольский добавил, что результаты мониторинга показали положительную динамику органов местного самоуправления практически по всем показателям. «Несмотря на внесенные ранее изменения в методику расчета, муниципальные образования продемонстрировали положительные значения. В этой связи остается пожелать органам местного самоуправления и впредь сохранять такую динамику», – отметил он.
Наталья Комарова обратилась к руководителю аналитического центра с пожеланием держать на контроле данное направление деятельности: «Это важно. Руководители муниципалитетов заинтересованы в оценке деятельности, мониторинге, так как это влечет за собой необходимость принятия тех или иных управленческих решений, уникальных для каждого муниципалитета. Прошу в полной мере использовать этот инструмент».
«Хотелось бы выразить благодарность губернатору, правительству автономного округа, департаменту экономического развития за высокую оценку, за ежегодно проводимую последовательную работу. Выделенные гранты дадут муниципалитетам дополнительные возможности», – обратился в ходе заседания глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин.