Члены общественной организации «Спасение Югры» подали документы в Список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации

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Члены общественной организации «Спасение Югры» подали документы в Список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации

В день празднования Международного дня коренных народов 9 августа 2021 года будет организовано мероприятие, в рамках которого президентом Л.А. Алфёровой и членами общественной организации «Спасение Югры» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, представителями общественности коренных малочисленных народов Севера будут поданы документы для включения в Список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации.

Документы будут поданы через Многофункциональный центр Югры в городе Ханты-Мансийске.

Учет лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации и формирование списка осуществляет Федеральное агентство по делам национальностей.

Данные из Списка планируют использовать органы государственной власти, органы местного самоуправления и государственные внебюджетные фонды для оказания адресных мер государственной поддержки.

Ранее 19 апреля 2021 года в рамках заключенного соглашения о взаимодействии между автономным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры» с 1 мая все отделения МФЦ Югры начали прием документов в режиме «единого» окна, таких центров на территории округа работает 85.

Главный специалист-эксперт отдела развития коренных малочисленных народов Севера Управления национальной политики Департамента внутренней политики

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Виктория Костылева

Пт, 06/08/2021 - 15:14

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