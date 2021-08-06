Вакцинация в деревне Ломбовож

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В деревне Ломбовож Берёзовского района прививку от коронавируса поставила большая часть населения. Об этом рассказала медсестра, заведующая Ломбовожским фельдшерско-акушерским пунктом Римма Яковлевна Ромбандеева.
- В прошлом году, когда услышали о болезни Ковид-19, мы с односельчанами пребывали в шоковом состоянии. Тогда по всей России началась самоизоляция, студентов отправляли по домам, школы тоже закрывали. Весну, лето и осень 2020 года мы прожили спокойно, никто не болел. А зимой, когда трасса установилась, студенты из больших посёлков и городов стали приезжать домой, и нам эту болезнь завезли.
За этот год в зимний период коронавирус был обнаружен в двух семьях. У каждого из них я брала тесты, отправляла в Берёзово, оттуда их дальше в Ханты-Мансийск увозили. Болезнь сразу стали лечить, семьи находились дома. Все вылечились, в деревне никого не заразили.
По словам медика, в Ломбовоже вакцинация идёт по плану. Первоначально был привезён Гам-Ковид-Вак, сельчане прививались в марте-апреле. Затем привезли вакцину ЭпиВакКорона, прививки ставили в июне-июле. Скоро начнётся третий этап вакцинации.
Вначале на вакцинацию люди шли неохотно, с боязнью. Римма Яковлевна разговаривала с ними, объясняла, что это важное дело не надо откладывать на потом. В основном не желает прививаться молодёжь, они надеются, что не заболеют. Но гарантий нет. Ей приходится объяснять, если кто-то из привившихся заболеет, у них болезнь протекает в более лёгкой форме. Вакцинация необходима для того, чтобы обезопасить себя и окружающих. Остальные идут с большим желанием в медпункт, детей приводят на осмотр.
- Из возрастной группы привиты почти все. У всех всё шло нормально, бессимптомно. У кого-то может было лёгкое недомогание и температура невысокая, а в основном все хорошо переносили, - рассказала заведующая ФАПом. - Прививки сейчас желательно поставить тем, кто работает, особенно в школе и медицинским работникам. Нужно создать коллективный иммунитет. Ну и, конечно, желательно, чтобы все жители деревни привились.
В распутицу, когда никакой транспорт не ездит – это вынужденная изоляция для жителей деревни. А когда есть зимняя дорога, и к ним приезжают, и они выезжают. Летом ездят речным транспортом, поэтому всегда есть контакты. Люди не живут изолировано, всё равно общаются, встречаются с родственниками из других территорий, по делам выезжают из деревни. Поэтому сегодня всем надо быть осторожными, надо прививаться, думать о своём здоровье и здоровье своих близких. Безопасность зависит от каждого лично.
Напоследок Римма Яковлевна дала совет жителям Ломбовожа:
- Желательно, не выезжали бы далеко без острой необходимости. А если поедите, то соблюдайте все меры предосторожности – масочный режим, дистанцию. Прислушивайтесь к себе, к состоянию своего организма. Если что-то беспокоит, где бы вы ни были, сразу обращайтесь в медицинские учреждения. Своевременно лечитесь, не оставляйте без внимания свои болячки. Желаю всем здоровья, хорошего настроения!
Светлана Ромбандеева
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Хльӯс район Лпмус пвыл мхум Римма Яковлевна Ромбандеева лккаранылн втихал уральтлавет. Лпмусн ялмум порат, пӯльницан щалтсасум, Римма Яковлевна ёт потрамасум, китыглахтасум, пвыл мхум прививкатыл врвсыт ман ти, ты тланыл хумус мины. Лккар н тох лвыс:
- Млты тл, хунь Ковид-19 гм квлтапаптувес, мн щар хот-рохтысув. Аман хотыл ёхтум пилыщмаӈ гм, хунь вве. Тнт нврамыт ос студентыт ханищтахтын колытныл пуссын юв тртуӈкве патвсыт, сытам мт юн вос лгыт. Туи ос таквсы ёмащакв лсув, нматыр гм мн палтув ат суйтыс. Тувыл тлы порат, хунь мшинал яласан лӈх врвес, ань студентыт ӯсытныл ос мт пвлытныл юв ёхталаӈкве патсыт, я-ты, гм мн палтув та тотвес.
Кит колтгыл мхум тамле гмыл мталасыт. Ксыӈаныл тестыл врыгласанум, Хльӯсн ктсанум, тувыл лаль Ханты-Мансийскан тотыглавсыт, тнт ущ тра-патыс, хотьютаныл гмыӈ. Пуссын трпил мисанум, пусмалтахтасыт.
выл прививкатыл мхманув тӯяг, мньполь ос яныгполь тпосыгт, врыгласанум. Та мат утув Гам-Ковид-Вак лввес. Китыт щёс врнэ мгыс, лӯпта ос ойттур тпосыгт, ЭпиВакКорона нампа прививкатыл ктыглавесув. Ань ос хӯрмит щёс ты ктвесув тамле вакцинал, мощртн с лаль прививкат вруӈкве патгум.
- Римма Яковлевна, тамле трпиӈ нтуп тӯщтуӈкве пвыл мхум пуссын ксащгыт?
- Мирув свыӈплэ пӯльницан ёмас номтыл ювыт. Мньнув мхманув сака ат ксащгыт, номсгыт, ты гмыл ат ххтавет, таимгыс пӯльницан ат ювыт. Ам потыртыянум, тамле прививка матыр лль хунь ври, тав хтпан яныг прыс тоты. лумхлас гмыл мты те, сака савалаӈкве ат паты, аквта тра пусмалтахты.
Пвыл яныгхтпанув прививкал пуссын врсанум. Ань школат ос мт мт рӯпитан н ос хум хтпат тӯщтыянум. Прививка врум мхманув нмат трвитыл ат ёхталавсыт. Тванув, лвгыт, пуӈканыл мощ гмыӈыг лсыт, алпи температураныл ти сака яныг лыс.
Пвыл мхманувн лвуӈкве таӈхгум, прививка вос врегыт, ӯргалахтым вос лэгыт. Ань мт мныл св хтпа ёхталгыт, хунь вве, рыӈ хотьют тамле гм ньщи. Маска вос масгыт, хащтл хтпат ляпат ул вос мыгтгыт. Мк рнэ тла ат те ньщгыт, л ул вос мингыт. Ос хотталь щпитахтгыт те, ӯргалахтым вос яласгыт. Лӈхыт матараныл гмыӈыг мты те, тра пӯльницан вос мингыт, тот вос уральтавет.
Ань потрумн та оигпас. Римма Яковлевнан потре мгыс пӯмащипа лтыӈ лвсум. тил мньщи миртв, пус кт, пус лгыл лн! Нй-тыранын вос ӯргалавен!
Светлана Ромбандеева
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