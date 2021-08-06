Вакцинация в деревне Ломбовож

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Вакцинация в деревне Ломбовож

В деревне Ломбовож Берёзовского района прививку от коронавируса поставила большая часть населения. Об этом рассказала медсестра, заведующая Ломбовожским фельдшерско-акушерским пунктом Римма Яковлевна Ромбандеева.

- В прошлом году, когда услышали о болезни Ковид-19, мы с односельчанами пребывали в шоковом состоянии. Тогда по всей России началась самоизоляция, студентов отправляли по домам, школы тоже закрывали. Весну, лето и осень 2020 года мы прожили спокойно, никто не болел. А зимой, когда трасса установилась, студенты из больших посёлков и городов стали приезжать домой, и нам эту болезнь завезли.

За этот год в зимний период коронавирус был обнаружен в двух семьях. У каждого из них я брала тесты, отправляла в Берёзово, оттуда их дальше в Ханты-Мансийск увозили. Болезнь сразу стали лечить, семьи находились дома. Все вылечились, в деревне никого не заразили.

По словам медика, в Ломбовоже вакцинация идёт по плану. Первоначально был привезён Гам-Ковид-Вак, сельчане прививались в марте-апреле. Затем привезли вакцину ЭпиВакКорона, прививки ставили в июне-июле. Скоро начнётся третий этап вакцинации.

Вначале на вакцинацию люди шли неохотно, с боязнью. Римма Яковлевна разговаривала с ними, объясняла, что это важное дело не надо откладывать на потом. В основном не желает прививаться молодёжь, они надеются, что не заболеют. Но гарантий нет. Ей приходится объяснять, если кто-то из привившихся заболеет, у них болезнь протекает в более лёгкой форме. Вакцинация необходима для того, чтобы обезопасить себя и окружающих. Остальные идут с большим желанием в медпункт, детей приводят на осмотр.

- Из возрастной группы привиты почти все. У всех всё шло нормально, бессимптомно. У кого-то может было лёгкое недомогание и температура невысокая, а в основном все хорошо переносили, - рассказала заведующая ФАПом. - Прививки сейчас желательно поставить тем, кто работает, особенно в школе и медицинским работникам. Нужно создать коллективный иммунитет. Ну и, конечно, желательно, чтобы все жители деревни привились.

В распутицу, когда никакой транспорт не ездит – это вынужденная изоляция для жителей деревни. А когда есть зимняя дорога, и к ним приезжают, и они выезжают. Летом ездят речным транспортом, поэтому всегда есть контакты. Люди не живут изолировано, всё равно общаются, встречаются с родственниками из других территорий, по делам выезжают из деревни. Поэтому сегодня всем надо быть осторожными, надо прививаться, думать о своём здоровье и здоровье своих близких. Безопасность зависит от каждого лично.

Напоследок Римма Яковлевна дала совет жителям Ломбовожа:

- Желательно, не выезжали бы далеко без острой необходимости. А если поедите, то соблюдайте все меры предосторожности – масочный режим, дистанцию. Прислушивайтесь к себе, к состоянию своего организма. Если что-то беспокоит, где бы вы ни были, сразу обращайтесь в медицинские учреждения. Своевременно лечитесь, не оставляйте без внимания свои болячки. Желаю всем здоровья, хорошего настроения!  

Светлана Ромбандеева

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Вакцинация в деревне Ломбовож
Пустгыл мыгтн

Хльӯс район Лпмус пвыл мхум Римма Яковлевна Ромбандеева лккаранылн втихал уральтлавет. Лпмусн ялмум порат, пӯльницан щалтсасум, Римма Яковлевна ёт потрамасум, китыглахтасум, пвыл мхум прививкатыл врвсыт ман ти, ты тланыл хумус мины. Лккар н тох лвыс:

- Млты тл, хунь Ковид-19 гм квлтапаптувес, мн щар хот-рохтысув. Аман хотыл ёхтум пилыщмаӈ гм, хунь вве. Тнт нврамыт ос студентыт ханищтахтын колытныл пуссын юв тртуӈкве патвсыт, сытам мт юн вос лгыт. Туи ос таквсы ёмащакв лсув, нматыр гм мн палтув ат суйтыс. Тувыл тлы порат, хунь мшинал яласан лӈх врвес, ань студентыт ӯсытныл ос мт пвлытныл юв ёхталаӈкве патсыт, я-ты, гм мн палтув та тотвес.

Кит колтгыл мхум тамле гмыл мталасыт. Ксыӈаныл тестыл врыгласанум, Хльӯсн ктсанум, тувыл лаль Ханты-Мансийскан тотыглавсыт, тнт ущ тра-патыс, хотьютаныл гмыӈ. Пуссын трпил мисанум, пусмалтахтасыт.

выл прививкатыл мхманув тӯяг, мньполь ос яныгполь тпосыгт, врыгласанум. Та мат утув Гам-Ковид-Вак лввес. Китыт щёс врнэ мгыс, лӯпта ос ойттур тпосыгт, ЭпиВакКорона нампа прививкатыл ктыглавесув. Ань ос хӯрмит щёс ты ктвесув тамле вакцинал, мощртн с лаль прививкат вруӈкве патгум.

- Римма Яковлевна, тамле трпиӈ нтуп тӯщтуӈкве пвыл мхум пуссын ксащгыт?

- Мирув свыӈплэ пӯльницан ёмас номтыл ювыт. Мньнув мхманув сака ат ксащгыт, номсгыт, ты гмыл ат ххтавет, таимгыс пӯльницан ат ювыт. Ам потыртыянум, тамле прививка матыр лль хунь ври, тав хтпан яныг прыс тоты. лумхлас гмыл мты те, сака савалаӈкве ат паты, аквта тра пусмалтахты.

Пвыл яныгхтпанув прививкал пуссын врсанум. Ань школат ос мт мт рӯпитан н ос хум хтпат тӯщтыянум. Прививка врум мхманув нмат трвитыл ат ёхталавсыт. Тванув, лвгыт, пуӈканыл мощ гмыӈыг лсыт, алпи температураныл ти сака яныг лыс. 

Пвыл мхманувн лвуӈкве таӈхгум, прививка вос врегыт, ӯргалахтым вос лэгыт. Ань мт мныл св хтпа ёхталгыт, хунь вве, рыӈ хотьют тамле гм ньщи. Маска вос масгыт, хащтл хтпат ляпат ул вос мыгтгыт. Мк рнэ тла ат те ньщгыт, л ул вос мингыт. Ос хотталь щпитахтгыт те, ӯргалахтым вос яласгыт. Лӈхыт матараныл гмыӈыг мты те, тра пӯльницан вос мингыт, тот вос уральтавет.

Ань потрумн та оигпас. Римма Яковлевнан потре мгыс пӯмащипа лтыӈ лвсум. тил мньщи миртв, пус кт, пус лгыл лн! Нй-тыранын вос ӯргалавен!

Светлана Ромбандеева    

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Пт, 06/08/2021 - 16:23

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