Педагоги югорских колледжей будут получать выплату за кураторство

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Педагоги югорских колледжей будут получать выплату за кураторство

Изменения в государственную программу «Развитие образования» одобрили члены правительства Югры в ходе очередного заседания, состоявшегося под председательством губернатора Натальи Комаровой.

«Во исполнение послания президента Российской Федерации от 21 апреля 2021 года с 1 сентября устанавливается ежемесячное денежное вознаграждение за кураторство педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья», – подчеркнула глава региона.

Наталья Комарова отметила, что такое мероприятие в автономном округе уже действует, но в соответствии с решением увеличивается объем финансирования выплаты за счет средств федерального бюджета.

Выплата финансируется из федерального бюджета в размере 5 тысяч рублей.

«Региональная доплата остается в полном размере, – сказала губернатор. – Всего такое вознаграждение, профинансированное из окружного и федерального бюджетов, будут получать более 800 педагогов, в том числе педагоги образовательных организаций физической культуры и спорта, культуры».

Необходимо отметить, что с сентября 2020 года около 10 тысяч школьных классных руководителей получают аналогичную ежемесячную надбавку к заработной плате.

«С 1 сентября прошлого года федеральную выплату при условии сохранения региональной выплаты за классное руководство получают педагоги общеобразовательных организаций. С 1 сентября 2021 года аналогичную выплату будут получать кураторы групп в колледжах.

Региональные выплаты для них будут сохранены», – проинформировал членов правительства Югры директор окружного департамента образования и молодежной политики Алексей Дренин.

По информации info@admhmao.ru

Сб, 07/08/2021 - 11:30

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