Представители окружного Избиркома, политических партий и общественности Югры приняли участие в совещании ЦИК России по вопросам организации видеонаблюдения на выборах

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5 августа Центральная избирательная комиссия Российской Федерации провела онлайн-совещание с субъектами РФ по вопросам организации видеонаблюдения и работы общественных центров наблюдения на выборах в единый день голосования 19 сентября 2021 года.
В мероприятии приняли участие председатель Избирательной комиссии Югры Денис Корнеев, руководитель Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа Александр Скурихин, Уполномоченный по правам человека в автономном округе Наталья Стребкова, заместитель председателя Общественной палаты Югры Ольга Сидорова, а также представители региональных отделений политических партий.
«Мы считаем видеонаблюдение не главным, но важным дополнительным элементом для наблюдения. При этом, конечно, живого наблюдателя никто не заменит. Несмотря на то, что выборы проходят на фоне пандемии, мы не можем остановить важнейшие социальные, политические и культурные процессы, мы должны адаптироваться. Исходя из социально-эпидемиологической безопасности и принципа о максимальной легитимности выборов, мы и строили всю свою деятельность», – прокомментировала новые правила видеонаблюдения на выборах в 2021 году председатель ЦИК России Элла Памфилова.
По словам председателя Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа Дениса Корнеева, при проведении выборов, назначенных на 19 сентября 2021 года, на территории Югры образован 741 избирательный участок. В помещениях 567 избирательных участков будут применяться средства видеонаблюдения с возможностью онлайн-трансляции изображения, в остальных 174 участковых комиссиях будут применяться средства видеорегистрации (видеофиксации) изображения. Видеонаблюдение будет также осуществляться из помещений всех 22 территориальных избиркомов Югры. «На участках, оборудованных системой видеонаблюдения с возможностью трансляции изображения, смогут проголосовать 87% югорчан, и только удаленные избирательные участки с относительно небольшим количеством избирателей будут оснащены видеорегистраторами», – отметил руководитель окружной Избирательной комиссии.
Видеонаблюдение будет осуществляться круглосуточно на протяжении всех трех дней и трех ночей голосования: 17, 18 и 19 сентября. Это более 70 часов непрерывной трансляции и записи.
Как отметила Элла Памфилова, задача ЦИК России – обеспечить всех участников избирательного процесса возможностью полностью контролировать происходящее на избирательных участках. Для этого все избирательные комиссии, все зарегистрированные кандидаты и партии, а также общественные центры наблюдения получат доступ к служебному порталу видеонаблюдения за выборами с возможностью как онлайн-просмотра, так и перемотки записи в режиме реального времени.
Кроме того, доступ к центрам наблюдения, в которых будут организованы видеостены с трансляцией из помещений УИК, будет предоставлен всем наблюдателям, представителям зарегистрированных кандидатов и партий, СМИ и избирателям. В Югре такой центр наблюдения будет размещен в городе Ханты-Мансийске на базе Общественного штаба наблюдения за выборами.
Как отметил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов, до 9 сентября во всех регионах завершится процесс монтажа средств видеонаблюдения. К этому же времени планируется завершить процесс обучения членов избирательных комиссий, политических партий и кандидатов работе со служебным порталом. Для наблюдателей уже разработан специальный обучающий курс. Политическим партиям дополнительно будут выделены консультанты и технические специалисты для настройки системы и ее необходимых элементов.
Комплексное функциональное тестирование системы, в том числе с участием представителей партий и кандидатов запланировано на 16 сентября.
Избирком Югры