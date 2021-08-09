Контроль строящихся стоматологических кабинетов

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В Ханты-Мансийске проживает почти 15000 детей школьного возраста. Все школы работают в 2 смены. И чтобы разгрузить школы в городе ведется активное строительство образовательных учреждений. В рамках реализации национального проекта «Образование» в столице Югры возводят два объекта образования: второй блок гимназии и вторую очередь школы № 8. Строительство идет в соответствии с графиками. Помимо этого, полным ходом идет строительство школы в микрорайоне «Учхоз» на 1056 учащихся и в микрорайоне «Иртыш-2» на 1725.
Благодаря активной поддержке администрации города традиционно еще на этапе проектирования новой школы выделяются площади под стоматологический кабинет, который является достаточно сложным механизмом. При его строительстве необходимо правильно распланировать площади, выдержать метраж, проложить все коммуникации.
Главный врач Ханты-Мансийской клинической стоматологической поликлиники Валентина Казакова в очередной раз посетила объекты и оценила ход строительных работы. Все замечания по строящимся школьным стоматологическим кабинетам устраняются в срок.
Открытие новых школьных стоматологических кабинетов поможет повысить доступность стоматологической помощи детям. Напомним, на сегодняшний день в автономном округе 155 школьных стоматологических кабинетов и ежегодно их число растет. Югра – один из немногих субъектов РФ, где сохранилась и активно развивается школьная стоматология.