Поздравление губернатора Югры Натальи Комаровой с Международным днем коренных народов мира

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Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с международным Днем коренных народов.
Мудрость, культура, традиции, самобытный образ жизни коренных народов Югры – то, на чем стоит югорская земля.
Уникальная культура коренных народов Югры – относится к мировому наследию человечества.
Впереди важный период – провозглашенное Генеральной Ассамблеей ООН международное Десятилетие языков коренных народов. Приоритет правительства региона – развитие родных языков, традиционной хозяйственной деятельности, национальных промыслов, ремесел коренных народов.
Наша Мария Кузьминична Волдина отмечает: «В моем сердце вся природа, добрый нрав и ум народа». Мы все отвечаем за это наследие.
Дорогие земляки! Пусть будет наполнен теплом ваш дом, в семьях царит мир, благополучие. Крепкого здоровья, всего самого доброго!
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Наталья Комарова