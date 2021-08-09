Поздравление губернатора Югры Натальи Комаровой с Международным днем коренных народов мира

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Поздравление губернатора Югры Натальи Комаровой с Международным днем коренных народов мира
фото gov.admhmao.ruфото gov.admhmao.ru
фото gov.admhmao.ru

Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с международным Днем коренных народов.

Мудрость, культура, традиции, самобытный образ жизни коренных народов Югры – то, на чем стоит югорская земля.

Уникальная культура коренных народов Югры – относится к мировому наследию человечества.

Впереди важный период – провозглашенное Генеральной Ассамблеей ООН международное Десятилетие языков коренных народов. Приоритет правительства региона – развитие родных языков, традиционной хозяйственной деятельности, национальных промыслов, ремесел коренных народов.

Наша Мария Кузьминична Волдина отмечает: «В моем сердце вся природа, добрый нрав и ум народа». Мы все отвечаем за это наследие.

Дорогие земляки! Пусть будет наполнен теплом ваш дом, в семьях царит мир, благополучие. Крепкого здоровья, всего самого доброго!

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Наталья Комарова

фото gov.admhmao.ruфото gov.admhmao.ru
фото gov.admhmao.ru
фото gov.admhmao.ruфото gov.admhmao.ru
фото gov.admhmao.ru
Пнд, 09/08/2021 - 09:57

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