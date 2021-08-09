Поздравление Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Бориса Хохрякова с Международным днем коренных народов мира

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Уважаемые жители Югры!
От имени депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и от себя лично поздравляю вас с Международным днем коренных народов!
Для нашего многонационального региона этот праздник, который по инициативе ООН ежегодно отмечается 9 августа, имеет особое значение.
Югра – историческая родина коренных малочисленных народов – ханты, манси, лесных ненцев, чьи древние традиции составляют неотъемлемую часть богатой, самобытной культуры нашей северной территории, являются ее бесценным достоянием.
Впитав с молоком матери родной язык, познав с годами мудрую философию жизни своего народа, малые этносы бережно хранят эти духовные ценности и органично вплетают в современный исторический контекст.
Понимая важность сохранения государственной поддержки коренных малочисленных народов Севера, Дума и Правительство автономного округа строят национальную политику с учетом интересов малых этносов. Этому способствуют прочная законодательная база, эффективно действующая система социальных гарантий, реализация программ по поддержке традиционных отраслей хозяйствования, устойчивого социально-экономического и гуманитарного развития.
Такая работа органов власти будет продолжена и впредь, что поспособствует повышению качества жизни коренного населения Югры.
Уважаемые жители автономного округа! Желаю всем вам здоровья, успехов, благополучия, процветания, мира и согласия.
Председатель Думы
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Борис Хохряков