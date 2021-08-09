В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре объявлен конкурс на должность омбудсмена по защите прав предпринимателей

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В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре объявлен конкурс на должность омбудсмена по защите прав предпринимателей
Н. Евлахов. Фото Ирины СамсоновойН. Евлахов. Фото Ирины Самсоновой
Н. Евлахов. Фото Ирины Самсоновой

Кандидатом может стать гражданин России, достигший возраста 30 лет, имеющий высшее профессиональное образование.

Для участия в отборе необходимо лично предоставить в департамент экономического развития автономного округа личное заявление; автобиографию, содержащую информацию о трудовой деятельности, сведения, подтверждающие познания в области защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности; рекомендации органов местного самоуправления; собственноручно заполненную анкету; копии паспорта, документов о высшем образовании, трудовой книжки.

Документы принимаются по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 5, этаж 4, каб. 421.

Прием документов осуществляется до 30 августа в рабочие дни с 09:00 до 17:00 с перерывом с 13:00 до 14:00. По понедельникам документы принимаются с 09:00 до 18:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам в Ханты-Мансийске: +7 (3467) 36-01-90, добавочные 4330, 4324.

Порядок учета мнения предпринимательского сообщества при назначении уполномоченного по защите прав предпринимателей в Югре опубликован на сайте департамента экономического развития автономного округа.

Отметим, что в настоящее время уполномоченным по права предпринимателей в Югре является Николай Евлахов. Срок его полномочий истекает в декабре 2021 года.

По информации https://admhmao.ru

Н. Евлахов. Фото Ирины СамсоновойН. Евлахов. Фото Ирины Самсоновой
Н. Евлахов. Фото Ирины Самсоновой
Н. Евлахов. Фото Ирины СамсоновойН. Евлахов. Фото Ирины Самсоновой
Н. Евлахов. Фото Ирины Самсоновой
Пнд, 09/08/2021 - 10:16

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