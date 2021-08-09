В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре объявлен конкурс на должность омбудсмена по защите прав предпринимателей

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Кандидатом может стать гражданин России, достигший возраста 30 лет, имеющий высшее профессиональное образование.
Для участия в отборе необходимо лично предоставить в департамент экономического развития автономного округа личное заявление; автобиографию, содержащую информацию о трудовой деятельности, сведения, подтверждающие познания в области защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности; рекомендации органов местного самоуправления; собственноручно заполненную анкету; копии паспорта, документов о высшем образовании, трудовой книжки.
Документы принимаются по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 5, этаж 4, каб. 421.
Прием документов осуществляется до 30 августа в рабочие дни с 09:00 до 17:00 с перерывом с 13:00 до 14:00. По понедельникам документы принимаются с 09:00 до 18:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам в Ханты-Мансийске: +7 (3467) 36-01-90, добавочные 4330, 4324.
Порядок учета мнения предпринимательского сообщества при назначении уполномоченного по защите прав предпринимателей в Югре опубликован на сайте департамента экономического развития автономного округа.
Отметим, что в настоящее время уполномоченным по права предпринимателей в Югре является Николай Евлахов. Срок его полномочий истекает в декабре 2021 года.
По информации https://admhmao.ru