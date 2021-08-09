Единовременная выплата 10 000 рублей к новому учебному году

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Единовременная выплата 10 000 рублей к новому учебному году
Фото Николавя МероваФото Николавя Мерова
Фото Николавя Мерова

В Ханты-Мансийске заместитель управляющего отделением пенсионного фонда России по ХМАО - Югре Ольга Турнаева провела пресс-конференцию на тему: «Единовременная выплата школьникам в размере 10 тысяч рублей на основании указа президента РФ В.В. Путина».

По словам О. Турнаевой, отделение Пенсионного фонда Югры с 15 июля текущего года уже начало работу по приёму заявлений на единовременную выплату семьям имеющих детей в размере 10 тысяч рублей.

- На данную выплату могут претендовать родители, усыновители, опекуны и попечители детей в возрасте от 6 до 18 лет. Но, при условии, если ребёнку исполнилось 6 лет до первого сентября и 18 лет ещё не исполнилось на дату подписания указа президента, то есть на 2 июля.

Заявление можно подать, в клиентскую службу, записавшись предварительно в отделение пенсионного фонда Югры, либо через единый портал Госуслуг в электронной форме. Срок рассмотрения данного заявления составляет пять дней. После этого принимается решение по выплате или об отказе. Если выносится положительное решение, то в течение трёх рабочих дней производится выплата на счёт заявителя.

Выплата производится только через банк, через почтовое отделение выплаты не предусмотрены. Заявление можно подать до 1 ноября 2021 года, обратившись в любую клиентскую службу Пенсионного фонда.

На выплату подаётся одно заявление, в котором указываются все детки. При этом, если в семье имеется ребёнок инвалид, либо ребёнок с ограниченными возможностями от 18 до 23 лет, который обучается в школе по средней общеобразовательной программе, то ему также выплачиваются эти денежные средства.

Если вы указали в заявлении неверные свои данные, либо данные ребёнка, то ваше заявление не пройдёт проверку на федеральном уровне. Там заявление проходит проверку на гражданство заявителя и ребёнка, ЕГР «Загс», подтверждение свидетельства о рождения, подтверждение родственных связей заявителя. При ошибке отчества или даты рождения ребёнка, то проверку по СНИЛС это заявление не пройдёт. С такой критичной ошибкой будет вынесен отказ.

А если вы в номере свидетельства о рождении ошиблись, с вами свяжутся специалисты Пенсионного фонда и уточнят данные свидетельства о рождении и будет принято соответствующее решение. При ошибке в номера лицевого счёта кредитной организации, также необходимо обратится в клиентскую службу Пенсионного фонда, и предоставить новые реквизиты.

Гражданам, подавшим заявление через Госуслуги, в личный кабинет приходит уведомление о выплате, либо приходит статус, что не зачислены денежные средства. При невыплате, необходимо будет направить исправленные реквизиты.

Данная выплата производится уже со 2 августа 2021 года. На сегодняшний день в нашем округе выплаты уже произведены свыше 250 тысяч детям, подытожила Ольга Турнаева.

Николай Меров

Фото Николавя МероваФото Николавя Мерова
Фото Николавя Мерова
Фото Николавя МероваФото Николавя Мерова
Фото Николавя Мерова
Пнд, 09/08/2021 - 12:56

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