Единовременная выплата 10 000 рублей к новому учебному году

- Русский
В Ханты-Мансийске заместитель управляющего отделением пенсионного фонда России по ХМАО - Югре Ольга Турнаева провела пресс-конференцию на тему: «Единовременная выплата школьникам в размере 10 тысяч рублей на основании указа президента РФ В.В. Путина».
По словам О. Турнаевой, отделение Пенсионного фонда Югры с 15 июля текущего года уже начало работу по приёму заявлений на единовременную выплату семьям имеющих детей в размере 10 тысяч рублей.
- На данную выплату могут претендовать родители, усыновители, опекуны и попечители детей в возрасте от 6 до 18 лет. Но, при условии, если ребёнку исполнилось 6 лет до первого сентября и 18 лет ещё не исполнилось на дату подписания указа президента, то есть на 2 июля.
Заявление можно подать, в клиентскую службу, записавшись предварительно в отделение пенсионного фонда Югры, либо через единый портал Госуслуг в электронной форме. Срок рассмотрения данного заявления составляет пять дней. После этого принимается решение по выплате или об отказе. Если выносится положительное решение, то в течение трёх рабочих дней производится выплата на счёт заявителя.
Выплата производится только через банк, через почтовое отделение выплаты не предусмотрены. Заявление можно подать до 1 ноября 2021 года, обратившись в любую клиентскую службу Пенсионного фонда.
На выплату подаётся одно заявление, в котором указываются все детки. При этом, если в семье имеется ребёнок инвалид, либо ребёнок с ограниченными возможностями от 18 до 23 лет, который обучается в школе по средней общеобразовательной программе, то ему также выплачиваются эти денежные средства.
Если вы указали в заявлении неверные свои данные, либо данные ребёнка, то ваше заявление не пройдёт проверку на федеральном уровне. Там заявление проходит проверку на гражданство заявителя и ребёнка, ЕГР «Загс», подтверждение свидетельства о рождения, подтверждение родственных связей заявителя. При ошибке отчества или даты рождения ребёнка, то проверку по СНИЛС это заявление не пройдёт. С такой критичной ошибкой будет вынесен отказ.
А если вы в номере свидетельства о рождении ошиблись, с вами свяжутся специалисты Пенсионного фонда и уточнят данные свидетельства о рождении и будет принято соответствующее решение. При ошибке в номера лицевого счёта кредитной организации, также необходимо обратится в клиентскую службу Пенсионного фонда, и предоставить новые реквизиты.
Гражданам, подавшим заявление через Госуслуги, в личный кабинет приходит уведомление о выплате, либо приходит статус, что не зачислены денежные средства. При невыплате, необходимо будет направить исправленные реквизиты.
Данная выплата производится уже со 2 августа 2021 года. На сегодняшний день в нашем округе выплаты уже произведены свыше 250 тысяч детям, подытожила Ольга Турнаева.
Николай Меров