Внесены изменения в требования к сроку размещения результатов ПЦР при возвращении из-за рубежа

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В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019» внесены изменения в требования к сроку размещения гражданами Российской Федерации информации на портале госуслуг по возвращению из-за рубежа.
Так, с 30 июля сведения о лабораторном исследовании на COVID-19 методом ПЦР, перенесенном заболевании или вакцинации в обязательном порядке размещаются в течение 4 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации на Едином портале государственных услуг. Гражданину необходимо будет заполнить форму «Предоставление сведений о результатах теста, перенесенном заболевании или вакцинации от новой коронавирусной инфекции для пребывающих на территорию Российской Федерации».
По информации info@admhmao.ru