Основы антикоррупционного поведения

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Что такое коррупция:
- злоупотребление служебным положением,
- дача взятки, получение взятки,
- злоупотребление полномочиями,
- коммерческий подкуп,
- иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения
в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами
КОРРУПЦИЯ – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ – возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, замещающим должность, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, замещающее должность, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.
ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ – использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 25.12.2008 N 273-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ»
ЗАКОН ХМАО - ЮГРЫ ОТ 25.09.2008 N 86-ОЗ «О МЕРАХ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ»