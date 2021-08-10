Основы антикоррупционного поведения

  • Русский
Основы антикоррупционного поведения

Что такое коррупция:

- злоупотребление служебным положением,

- дача взятки, получение взятки,

- злоупотребление полномочиями,

- коммерческий подкуп,

- иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения

в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами

КОРРУПЦИЯ – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ – возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, замещающим должность, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, замещающее должность, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

ЛИЧНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ – использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 25.12.2008 N 273-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ»

ЗАКОН ХМАО - ЮГРЫ ОТ 25.09.2008 N 86-ОЗ «О МЕРАХ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ»

 

Втр, 10/08/2021 - 11:37

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВКОКFBINSTTLGRM

Обратная связь

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Ханты ясанг
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Луима сэрипос
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.