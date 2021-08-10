Югра является лидером по поддержке коренных малочисленных народов Севера

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На площадке РИЦ «Югра» состоялась пресс-конференция с участием полномочного представителя Президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым, который посетил столицу Югры с рабочим визитом 9 августа.
По словам Владимира Якушева, на данный момент правительством ХМАО-Югры по программе сотрудничества заключено 28 межрегиональных соглашений с 29 субъектами РФ. В нём прописаны различные направления – это социальная политика, культура, вопросы налогообложения, сельского хозяйства, жилищного строительства и другие.
– Югра является одним из основных доноров по пополнению федерального бюджета, поэтому есть вопросы, связанные с добычей углеводородного сырья. Но здесь живут люди, и всё, что связано со строительством жилья, инфраструктуры, сносом аварийного фонда, развитием здравоохранения, демографической ситуации, все эти вопросы сегодня актуальны и стоят на повестке дня. Обмен хорошими практиками между субъектами всегда даёт положительный результат. В рамках межрегионального сотрудничества Югра является одним из лидеров.
Он отметил, что сегодня для граждан России самым актуальным является жилищный вопрос. И одну из задач, которую озвучил Президент в послании Федеральному Собранию, это к 2024 году ежегодно вводить в России 120 млн. квадратных метров жилья. Но, чтобы построить жильё, сначала нужно провести канализацию, электричество, тепло, дороги и для поездок наладить транспортный путь.
Обязательно требуется и социальная инфраструктура – это школа, детский сад и спортивные площадки. Потому как даже очень качественные дома без этой инфраструктуры никому не будут нужны. И сегодня на это выделяются денежные средства.
В целом по Российской Федерации имеются серьёзные проблемы по очистным сооружениям и по жилищно-коммунальному хозяйству. И не смотря на то, что в Югре пристальное внимание уделяется ЖКХ, но говорить о том, что оно на 100% в нормативном состоянии, очень сложно. В комплекс решения вопроса включается и загрязнённая вода, которую граждане употребляют в пищу. Сегодня это одно из приоритетных направлений, куда надо вкладываться.
– Сейчас появилась возможность через фонд жилищно-коммунального хозяйства привлекать кредиты, чтобы в комплексе модернизировать ЖКХ. Из фонда национального благосостояния выделено 150 млрд. рублей, на эту сумму могут претендовать все субъекты РФ. Югра уже подала заявку на такой проект. Это инвестиционные возможности для субъектов РФ, направленные на развитие инфраструктуры. Потому что если мы не будем иметь развитую инфраструктуру, то всё остальное строительство будет не востребовано, – подчеркнул полпред УрФО Владимир Якушев.
Также Владимир Якушев отметил, что Югра является лидером по поддержке коренных малочисленных народов Севера. Так как в округе за последние годы численность коренных народов значительно выросла. Результатом поддержки стали субсидии для сохранения родного языка, культуры и национальных традиций ханты и манси, которую оказывает правительство Югры.
Николай МЕРОВ
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