Придумайте название для Всероссийского фестиваля малочисленных финно-угорских и самодийских народов!

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9 августа, в Международный день коренных народов мира, стартовал конкурс на лучшее название Всероссийского фестиваля художественного творчества малочисленных финно-угорских и самодийских народов. Принять участие в нём могут все желающие старше 18 лет. Главное, чтобы предложенное название было оригинальным, лаконичным, благозвучным, уникальным и передавало специфику фестиваля.
«В концепции фестиваля заложено глубокое содержание, которое мы хотим видеть в названии. Раз в два года в Ленинградской области, регионе исторического проживания води, ижоры, вепсов и ингерманландских финнов, встречаются творческие коллективы, представляющие музыкальное наследие малочисленных финно-угорских и самодийских народов. Они съезжаются из разных территорий нашей огромной страны, чтобы дать совместные концерты, обменяться опытом и знаниями, обсудить вопросы развития репертуара и вдохновиться на новые творческие свершения. Многие из участников уже не раз были на фестивале и уже стали добрыми друзьями», – отмечает Татьяна Барахова, руководитель филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации».
Заявки с предложенными названиями будут приниматься до 30 сентября. Затем жюри отберёт три лучших варианта и из них выделит победителя, который будет приглашён на мероприятия VII Всероссийского фестиваля художественного творчества малочисленных финно-угорских и самодийских народов в 2022 году.
Результаты конкурса будут объявлены 20 октября на информационных ресурсах организаторов.
Фестивальный проект проводится филиалом ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации» и Ленинградским областным Домом народного творчества при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова и Комитета по культуре Ленинградской области.
Информационный центр «Финноугория»