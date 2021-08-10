Презентация сборника о невероятных историях, произошедших в жизни хантыйского народа

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9 августа, в день коренных народов мира, в Ханты-Мансийске в Обско-угорском институте прикладных исследований и разработок состоялась презентация сборника «Невероятные истории из жизни казымских ханты».
В сборник вошли былицы, в которых говорится о встречах человека со сверхъестественными существами. Они были записаны у жителей бассейна реки Казым, носителей хантыйского фольклора, ведущих традиционный образ жизни. Составителем презентуемого сборника является жительница села Казыма Белоярского района, старший научный сотрудник Белоярского филиала фольклорного центра Обско-угорского института прикладных исследований и разработок Евдокия Каксина.
На встрече присутствовали носитель хантыйского языка и исполнитель фольклора Зоя Лозямова, исследователь хантыйского языка Евдокия Немысова, начальник Белоярского филиала Фольклорного центра Римма Потпот, преподаватель хантыйского языка Любовь Федоркив и другие.
Гостей встречи со сборником познакомила начальник фольклорного центра, ответственный редактор выпуска Ольга Ерныхова. Она рассказала о депозитарии Института, где хранятся оцифрованные фото-видео-аудиозаписи, собранные сотрудниками института. Гостям был представлен фрагмент аудиозаписи в исполнении хантыйского носителя фольклора Нины Тарлиной. По словам информантов, эти невероятные истории происходили после каких-либо видений, возникающих в дороге во время длительного переезда на другое стойбище, либо в заброшенном доме. Некоторые наваждения появлялись в связи с применением в быту новых предметов, они связаны с нарушением какого-либо запрета и воспринимались представителями народа ханты как попытка передачи какого-либо наказа потустороннего существа. Это требование обязательно должно было исполняться человеком. Во время этих видений рассказчики чувствовали страх и сильный испуг.
Редакторами сборника являются сотрудники Обско-угорского института прикладных исследований и разработок Прокопий Тарлин и Ирина Молданова. Кандидат филологических наук Ирина Молданова выступила с лекцией на тему «Невероятные истории из жизни казымских ханты: параллели в других мифологиях».
Затем высказали своё мнение по поводу невероятных историй коренных жителей Казыма кандидаты исторических наук Тимофей Молданов и Татьяна Волдина. После этих выступлений за чашкой горячего чая была предоставлена возможность всем участникам встречи рассказать подобные невероятные истории, произошедшие с их родственниками, односельчанами. Примечательно, что все истории во время встречи были рассказаны на хантыйском языке. К слову, из услышанных рассказов можно выпустить и второй выпуск невероятных историй.
Сборник поделён на две части, в первой из которых помещены былички, героями которых являлись взрослые. Во второй части расположены невероятные истории, участниками которых были подростки и дети.
Надежда Рагимова
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