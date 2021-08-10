В Окружном Доме народного творчества прошел социально-нетворкинговый проект «Традиции и современность»

- Русский
В Международный день коренных народов мира Окружной Дом народного творчества организовал и провел онлайн-проект «Традиции и современность». В мероприятии приняли участие более 100 деятелей культуры и искусства, а также просто ценители самобытной культуры разных народов.
На площадках проекта выступили спикеры из разных уголков Югры и ЯНАО, городов Москва, Сыктывкар и Могилев (республика Беларусь). Эксперты обсудили место фольклора и традиций в современных реалиях, а также поделились собственным опытом проведения проектов, объединяющих традиции и современность. Мероприятие прошло в два этапа.
Первой частью проекта стал мастер-класс «Арт-фолк», который посетила Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Наталья Комарова. В рамках мастер-класса прошла презентация проекта Окружного Дома народного творчества «Окружная школа мастеров по игре и изготовлению музыкальных инструментов обско-угорских народов», онлайн-встреча с сотрудниками Могилевского областного методического центра народного творчества Республики Беларусь, а также выступление интересного дуэта Алексея Рещикова (санквылтап) и Алексея Пересидлого (баян).
После перерыва, участникам трансляции «Традиции и современность» были презентованы проекты Окружного Дома народного творчества: «Человек рисующий», «Лаборатория игры и игрушки», «Живая традиция», «Лавка мастеров».
Также прошли обсуждения итогов Окружного открытого фестиваля современного визуального искусства «ART_ель», который состоялся с февраля по май 2021 года. В обсуждениях принял участие Председатель жюри фестиваля - Сергей Медведев, Заслуженный художник Российской Федерации, член Союза художников России, член международной ассоциации изобразительных искусств АИАП-ЮНЕСКО, член Союза фотохудожников России.
Кроме того, для участников трансляции были проведены два мастер-класса в различных художественных техниках. С основами рисования пастелью зрителей познакомила Светлана Харитонова, заведующая отделом Детской художественной галереи филиала «Государственного художественного музея» «Дом-музей народного художника СССР Владимира Александровича Игошева». Светлана Александровна нарисовала натюрморт с самоваром и сушками из комнаты казачьего быта в Окружном Доме народного творчества. А Марина Проняева, ведущий специалист отдела национальных культур, провела мастер-класс по созданию «Куклы хороводницы» из материалов, которые есть под рукой у любого жителя XXI века.
Подводя итог, участники проекта пришли к мнению, что инструментами современных форм и приемов возможно сохранить и популяризировать традиционную культуру, при условии соблюдения контекста и канонов. Такая эклектика позволит объединить различные социальные и возрастные группы, чье сотрудничество позволит в полной мере отразить взгляды творца на себя и свое место в культурной среде.
Мероприятие реализовано в рамках Отрытого Фестиваля современного искусства «ART_ель».
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»