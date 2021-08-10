Вечная память Зое Степановне Окотэтто

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9 августа ушла из жизни преподаватель Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа с 42-летним педагогическим стажем, представительница ямальских тундровых ненцев Зоя Степановна Окотэтто.
Зоя Степановна родилась на Ямале в семье оленеводов. Дедушка Данил Лаптандер (фамилия в переводе означает ‘житель равнины’) жил в Приуральской тундре и женился на Аркане Хороля из Ямальской тундры. В семье родилось шесть дочерей и трое сыновей.
В семилетнем возрасте Зою привезли в школу-интернат в посёлок Щучье Приуральского района. Ей, как и многим детям коренной национальности, в первое время было очень сложно, ведь она не знала русского языка, да и очень скучала по отчему дому. Также училась в посёлке Белоярском и Аксарке. Ей хорошо давались точные науки: математика, геометрия, физика, химия, а также гуманитарные предметы.
По окончании школы она поступила в Ленинградский государственный педагогический институт им. А.И. Герцена, стала дипломированным специалистом. В 1979 году по распределению была направлена в Ханты-Мансийское педагогическое училище. С тех самых пор З.С. Окотэтто работала преподавателем на «Дошкольном отделении», готовила будущих воспитателей.
Многолетний педагогический труд Зои Степановны Окотэтто высоко оценён. Она имеет звания: «Преподаватель-методист» (1990 г.), «Заслуженный работник образования Ханты-Мансийского автономного округа» (1998 г.), «Ветеран труда» (2004 г.), «Почётный работник образования», не раз была отмечена почётными грамотами, благодарностями.
Объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» выражает глубокие соболезнования родным и близким Зои Степановны Окотэтто. Её имя навсегда останется в наших сердцах.