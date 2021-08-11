В Югре завершили вакцинацию 55,8% жителей от общего числа граждан, не имеющих противопоказаний

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Заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Ханты-Мансийского автономного округа провела губернатора Югры Наталья Комарова.
По данным Роспотребнадзора и департамента здравоохранения в автономном округе 67 195 заболевших с подтвержденным диагнозом COVID-19, выздоровевших 63 201 человек, погибли 988 человек.
По оперативным данным департамента здравоохранения автономного округа, за весь период поступило 575 246 комплектов вакцины против коронавирусной инфекции, из них 22 800 комплектов поступило в период со 2 по 10 августа (это вакцина «Гам-КОВИД-Вак» - 16 800, «Спутник Лайт» - 6 000 комплектов). «По состоянию на 10 августа привиты первым компонентом вакцин 498 651 человек, что составляет 65,5% от общего числа граждан, не имеющих противопоказаний к вакцинации. Завершили вакцинацию 421 964 человека, что составляет 55,8 % от общего числа граждан, не имеющих противопоказаний к вакцинации», - сказала Наталья Комарова, предваряя заседание оперативного штаба.
Губернатор также напомнила, что в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 31 июля 2021 года на субсидии для субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, ведущим деятельность в муниципальных образованиях, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции, выделено 8 млрд рублей. Выплаты могут получить предприниматели и НКО, которым пришлось приостановить работу из-за введенных в регионах ограничительных мер.
«Прошу департамент экономического развития совместно с уполномоченным по предпринимателям в Югре провести мобилизационную работу, оказать содействие через налоговую инспекцию предпринимателям в получении прав такой поддержки», - добавила Наталья Комарова.
Также в ходе оперативного штаба глава региона поручила рабочими группами регионального оперативного штаба внести в правительство автономного округа согласованные главным санитарным врачом по автономному округу предложения, направленные на улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки. Напомним, ранее в городском округе Югорск, городском поселении Советский противоэпидемические меры были продлены до 15 августа 2021 года. В этом временном промежутке действуют ограничения в городах Урай, Югорск, городском поселении Советский.
Губернатор также поручила департаменту образования и молодежной политики автономного округа совместно с главами муниципальных образований автономного округа завершить подготовку образовательных организаций автономного округа к новому учебному году.
Исполняющий обязанности директора департамента труда и занятости населения автономного округа Алексей Мокринский доложил о новой редакции модельного акта «Об организации работы по допуску сотрудников, приступающих к исполнению обязанностей по прибытию из отпусков в автономный округ из других регионов Российской Федерации».
«Планируется издавать нормативный акт в госорганизации в соответствии с требованиями к приказу по основной деятельности и инструкции по делопроизводству. Организациям, подведомственным Росархиву, рекомендуется учитывать вышеуказанную инструкцию. В случае невыполнения этих условий, работодатель принимает меры к допуску работников в соответствии с трудовым законодательством. Редакция модельного акта с вышеозначенными изменениями согласована с управлением Роспотребнадзора по Югре», - сказал он.
Видеозапись прямого эфира доступна в аккаунтах главы региона в «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассниках», в группе региона «Югра» в социальной сети «ВКонтакте».
admhmao.ru